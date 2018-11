Chlapi nejsou snadná kořist, říká domina a striptérka Majkelína

Zeptám se rovnou. Cítíte se jako bohyně erotiky, jak jste mnohými zasvěcenými vnímaná?

Zkušeností mám v tomhle oboru hodně, takže se k tomu přibližuju.

Vystupujete v drsné roli, už z vašeho hlasu jde respekt. Jsme pro vás jako chlapi jednoduchá oběť?

Spousta chlapů se mě bojí, mají ze mě strach. Ale to se týká hlavně mé práce, mé show, kde vystupuji v poměrně dominantní roli. Jsem hodně přísná. Ti chlapi mi kolikrát řeknou, že ze mě jde strach. To ale znamená, že s týpky, co se hledají, bez sebevědomí, bez zkušeností, to mám zase já těžké. Potřebuju chlapa, který je na podobné úrovni jako já. Potud moje sebereflexe. Takže si rozhodně nemyslím, že chlapi jsou snadná kořist.

Momentálně žijete se ženou. Takže kluci, nebo holky?



Mám ráda obojí. Ale je pravda, že se v posledních letech soustředím spíš na ženy. Mám partnerku a posledních několik let jsem o chlapa nezavadila. Ale není to proto, že bych chlapy neměla ráda.

V čem je to lepší se ženskou?

Myslím, že to souvisí s prací, v práci přijdu jako striptérka do styku se spoustou chlapů a je docela příjemné přijít domů a tam toho chlapa nemít. Protože jich mám dost v práci, tam jich mám desítky až stovky. Jsem jenom striptérka, ale jednoduše jsem v prostředí, kde jsou samí chlapi. Ale bylo mi dobře, i když jsem ho doma měla, takže… tohle nastavení je zrovna teď.

Působíte jako drsná žena. Už jen hlasem, ale ještě víc, když člověk vidí, co děláte. Šel by z vás strach. Jak se cítíte uvnitř sebe, máte dvě tváře?

Já jsem hlavně sama sebou. Takže ano, mám samozřejmě různé tváře. Ne všichni je znají, kdo je může poznat, musí být fakt nejbližší přítel. Jakou mě vidí lidi, při vystoupeních, ano, to jsem já, ale mám i další polohy. Mám i jiné zájmy, dělám různé věci, netýká se to nutně jen erotiky.

Máte hodně přátel? Třeba ze základky?

Musím říci, že pravých přátel moc nemám, mám spoustu známých. Spoustu kámošů. Přátel mám málo, protože jsem poměrně samotář, sice exhibicionistka, ale samotářka. Samozřejmě mám kolem sebe lidi mimo erotickou, BDSM subkulturu, ale těch je hodně málo. Teď si zrovna vybavím jednu holku, která mi fakt vydržela asi tak od patnácti let. S ní je zajímavé jít na pivo.

Pořád mě zajímá, jaká je ta přísná domina v soukromí. Máte například doma mazlíčka, zvířecího?

To je zajímavá otázka, zvířat mám dohromady jedenáct. Tři koně, tři psy, kočky, ještěrky, takže mám spoustu mazlíčků. A hraju PC hry, on-line. Ideální den je, když se dobře vyspím, vyjedu na koně, zajezdím si, vyvenčím psy, ideálně obojí dohromady, večer si zajdu na pivo, na koncert, a pokud se moc neopiju, ještě si zahraju na počítači.