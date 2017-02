Mám ráda bondáž a divoký sex, říká MOgirl Milie

Pracovala jako učitelka v mateřské školce, dnes je zaměstnaná v administrativě, ale práce s dětmi ji pořád láká. „Jednou bych chtěla mít vlastní mateřskou školku,“ líčí.

Na chlapech miluje upřímnost, pracovitost a sebedůvěru, nelíbí se jí sobeckost, lenost, egoismus a přehnaná žárlivost. Toho pravého již potkala. „Můžu mu věřit a být s ním sama sebou, a to je pro mě důležité,“ říká. Kromě toho je pro ni základem dobrého vztahu především komunikace a důvěra. „A dobrý sex, bez toho to nejde,“ dodává se smíchem. A upřesňuje, že pro ni je dobrý sex ten divoký. A že má ráda bondáž.

MOgirl Milie Bydlí v malém městečku u Benešova nedaleko Prahy. Snaží se jíst zdravě, ale kromě grilované zeleniny nejvíc miluje pizzu, slaninu a burgery. S přítelem mají stafordšírského bulteriéra a plánují mu pořídit kamaráda. Hraje na zobcovou flétnu.

Prvnímu tetování nabídla kůži v devatenácti a neslo stopy mládí: „Vybrala jsem si v salonu první, které se mi líbilo.“ Tetování propadla a do budoucna ho plánuje pustit na celé tělo. „Načínám celý rukáv, moc se těším,“ prozrazuje. Na stehně má vytetovanou sovu pálenou a vesmír, sova je totiž její nejoblíbenější zvíře, kosmos ji fascinuje a sní o tom, že by ho jednou navštívila.

Měla-li by si sama vybrat kulisy a ráz fotosetu, který by ji nejvíc vystihoval, nezastírá, že by se situovala do postele a obklopila se před objektivem jídlem. „Ráda spím a jím,“ usmívá se. Kromě toho též ráda mejdany, poslouchá drum and bass, ale také reggae a hip hop. Je veselá a pozitivní, chtěla-li by vyjádřit opak sama sebe, sáhla by po chmurných, smutných motivech.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

