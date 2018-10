Miluji kuře na paprice od mamky a pět knedlíků, říká MOgirl Lenka

Pochází ze Stříbra, ale nějaký čas žije v Plzni. Momentálně s přítelem a pětiletou fenkou Enie. Vyučila se kadeřnicí, tato profese byla jejím snem z dětství. „Pochopila jsem však, že ne každý sen se musí stát skutečností,“ směje se a dodává, že od svých osmnácti let pracuje za barem. „A jsem milou obsluhou,“ hlásí.

Nezastírá, že její dětství nebylo „vyloženě super“. Mnohé si z něj však odnesla. „A dává mi to impuls sama sobě dokázat, že dokážu žít jen sama za sebe a bez cizí pomoci,“ říká. A poznamenává, že není náročná. Ideální víkend je pro ni strávený doma, u filmu, s výborným jídlem, přítelem, její Enií a láhví skvělého vína.

MOgirl Lenka Nemá vyhraněný styl hudby. „Poslední dobou však ujíždím na Deep House,“ prozrazuje. Z filmů miluje Zelenou míli. „I když samozřejmě vím, jak skončí, stejně mě neomrzí,“ vysvětluje. Z jídelníčku si vyřazuje játra, s odkazem na školní jídelnu. Favorita má jednoznačného: „Miluju kuře na paprice od maminky. A k tomu pět knedlíků. Bože!“

A jak vidí sama sebe za deset let? Nijak konkrétně. „Upřímně opravdu nevím, kde v oné době budu, dokonce ani kde bych chtěla být. Mám sny, to ano. Mám přání a touhy, samozřejmě. Ale jsem člověk, který žije každým dnem,“ vypráví. Takže její vize je docela obecná, vidí se v baráčku se svou milovanou a zdravou rodinou. „No a když budu vypadat skvěle jako dnes, ne nějak katastrofálně, to taky potěší,“ směje se.

Pokud by vyhrála hodně peněz, část by darovala na charitu, určitě útulkům pro zvířata a svým blízkým. „Miluju cestování, takže bych projela pár vysněných míst, která mám na seznamu. A v neposlední řadě bych si dodělala všechna tetování,“ usmívá se.

Už dnes jich však má celou řadu. „Skoro v každém tetování mám býka, své znamení, souhvězdí, měsíc,“ popisuje. Hned na dvou místech, na ruce a krku, se jí skví její Enie, vydává se však abstraktním směrem s dominancí červené barvy, která je její oblíbenou. Nejnovější dílo jí zdobí stehno, je to právě býk, ztvárněný abstraktně v červené barvě. „Mým cílem je mít potetovanou celou levou nohu, ruku, bok. Uvidíme, jestli to do svých padesáti let stihnu,“ usmívá se.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

