VIDEO: Lepší než motorová pila. Malá boxerka porazí strom rukama

Boxuje od tří let a chce to dotáhnout do profesionálního ringu. A má šanci, sází kulometné a tvrdé údery, oběma rukama, jako robot. Nezdolně, strojově, precizně. Evnice Saadvakassové je deset let a v rámci tréninku přerazí rukama strom.