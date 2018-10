Do Ruska přijedete jako maso pro tamní zápasníky, říká Patrik Kincl

Vraťme se ještě jednou k červnovému zápasu s Karlosem Vémolou. Jak to bylo s vaším poraněným okem? Karlos tvrdí, že se to absolutně nemohlo stát, vy jste však v nemocnici byl, s okem vám něco dělali. Jak k tomu tedy došlo?

Shrnu to, na začátku druhého kola jsem dostal prstem do oka. Stojím si za tím. I za tím, že to nebyl úmysl. Rozhodně to nebylo naschvál, to je patrné i ze záběrů. Prostě se to stane. Rozhodčí na to bohužel nezareagoval. Byl ve špatném úhlu, takže to ani neviděl. Jediné, co mohl udělat, bylo souboj přerušit a nechat si přehrát záznam. A řešit to. To se nestalo.

Jaké to mělo následky pro vás?

Dobojoval jsem to slepý na jedno oko. Na začátku, když jsem to dostal, jsem upadl do paniky, najednou jsem viděl rozdvojeně, nevěděl jsem, kde jsem, kam mám střílet. Myslel jsem, že se za chvilku rozmrkám, uvítal jsem klinč, dal mi čas, ale… jen se to zhoršovalo, postupně jsem na to oko oslepl. Po zápase mě odvezli do nemocnice, hodinu potom to začínalo být lepší.

Celý rozhovor na Óčko Drive Patrik Kincl bude hostem pořadu Drive televize Óčko v neděli 7. října ve 22:00 hodin. Povídat si s ním bude Jakub Buba Ouvín.

Četl jsem, že jste kvůli zápasu s Karlosem Vémolou odmítl souboj v UFC. Jak to bylo?

Ano, dostal jsem tu nabídku. Jenže to už tady vše vypuklo kolem zápasu s Vémolou. Ano, byla to snová nabídka, bylo to něco, za čím se ženu deset let… a najednou to bylo tady. Přišlo mi však fér k fanouškům i organizátorům nejdřív dokončit zápas s Vémolou. Samozřejmě, věřil jsem si, že ho vyhraju a UFC se jen posune. Maličko jsem se tím přibrzdil, ale neházím flintu do žita. Jsem odhodlaný se do UFC dostat, opravím si rekord, za rok za dva se k UFC zase nasměruji.

Kdyby soutěž UFC nevyšla, nepoohlédl byste se i po jiných? Neláká vás například Rusko, kde zažívá MMA obrovský boom?

Já v Rusku už byl, měl jsem tříletou smlouvu s ACB. To je jedna z evropských top organizací. Vyzkoušel jsem si to. A zkušenosti? Je to zajímavé. Zajímavý je onen vývoj, který člověk zažije. Přijede tam jako maso, pouhé maso pro jejich zápasníky. Ale když se mu daří, najednou se na něj začínají dívat jinak, věnují se mu, má spoustu výhod. Když jsem letěl na svůj poslední zápas, poznávali mě celníci na letišti, to bylo příjemné.