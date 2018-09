VIDEO: Ester Ledeckou thajský box baví, má děsné rány, říká její trenér

Jeho soupeř Jamie Sloane se objevil v hlavním zápase organizace Bellator, jeho jméno je tedy docela zvučné. Zápas s ním přesto bere Ondruš hlavně jako přípravu na prosincový boj s Čechem Patrikem Kinclem.

Jenže i ten je však vlastně jen případnou vstupenkou k metě největší. „Kdo z nás v prosinci vyhraje, může se poté totiž znovu utkat s Karlosem Vémolou,“ vysvětluje Ondruš. Jak on, tak Kincl totiž s Vémolou prohráli, o možnost odvety si proto budou muset zabojovat spolu.

XFN 12 Do Plzně kromě Petra Pndruše přijedou bojovat i legendární Petr „Monster“ Kníže nebo Machmud Muradov. Turnaj se koná v Home Monitoring Aréně, startuje se v 19:00 hodin.

Sedmatřicetiletý bojovník však naznačuje, že právě případný zápas s Vémolou by mohl být jeho závěrečnou metou. „V mém věku mě toho už asi tolik nečeká. Já jsem však řekl, že skončím, až porazím Karlose Vémolu, tak to je asi meta, kterou musím splnit,“ říká.

Ring ani klec však držitel světových titulů v kickboxu, thaiboxu i K1 a MMA pásu organizace Caveam nejspíš neopustí. Již dnes trénuje například lyžařku a sbowboardistku Ester Ledeckou. „Učím ji klasický thaibox, ruce, kolena, lokty, klinče. Strašně ji to baví. Mě moc ne, protože má strašné rány a hrozně to bolí,“ směje se Ondruš a dodává: „Myslím, že na to má opravdu talent, má v sobě něco, co ji může dohnat k tomu, že by opravdu i vyhrála olympiádu.“