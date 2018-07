Tetování je umění, svět inkoustu obdivuji, říká MOgirl Dope

Zrzavá je na první pohled, na ten pečlivější seznáte, že je též spontánní a odvážná. A také extravagantní. Aspoň tak charakterizuje samu sebe. Další přívlastek, který ji vystihuje, je svá, originální. Záměrně, úmyslně, pracuje na tom. „Když jsem chodila na gympl, kamarádka mi řekla, že se snažím být někdo, kdo nejsem. V tu chvíli mě to hodně zamrzelo a zabolelo,“ vzpomíná a vysvětluje.

Dodává však, že dnes je za onen postřeh ráda. Ona věta ji totiž změnila. Přestala se snažit napodobovat. „Ráda na tu větu vzpomínám, připomínám si ji každý den,“ říká a dodává, že lidé, kteří se snaží především zalíbit, nikdy neposunou svoje hranice a nenajdou sami sebe.

Poselství oné věty se navíc podle ní hodí i pro její svět modelingu. „Často se v něm kopíruje, spousta lidí se snaží o něco, na co nemají nebo co ani nechtějí. Já se snažím být originál a svoje,“ zdůrazňuje.

MOgirl Dope Miluje svíčkovou na smetaně, nemá moc ráda houby, luštěniny a mořské plody. „Poslouchám jinou hudbu, než jak na první pohled vypadám,“ směje se, „mám ráda tvrdší muziku od metalu dál. Ale občas nepohrdnu ani jiným žánrem od jazzu po techno.“ Z filmů se ráda podívá na Trainspotting, Černou labuť, Osm hrozných a většinu snímků od Tima Burtona.

Nezaměnitelnou jí dělá ostatně i její láska k tetování. „Je pro mě uměnín, strašně obdivuji svět inkoustu,“ říká. Co si nechá nakreslit na kůži, si však pečlivě vybírá, i proto má zatím tetování jen tři. „Mým posledním tetováním je text mé oblíbené písně Chelsea Smile od Bring Me The Horizon,“ prozrazuje.

Už dva roky bydlí v Praze, v současnosti studuje na dvou vysokých školách, většinu volného času tráví s přítelem nebo na focení. Ráda cestuje, kdyby vyhrála milion korun, určitě by se podívala do Japonska, Afriky a Mexika. „Podívala bych se na spoustu míst a udělala si spoustu zážitků, ty mi žádné věci nevynahradí,“ říká.

A ideální víkend, máme-li položit skromnější otázku? „Správný víkend začíná pořádnou snídaní. Odpoledne bych se šla asi projít s kamarády a s přítelem někam do lesa nebo k vodě. Všechno bychom zakončili dobrou večeří a nějakým dobrým Cosmopolitanem,“ líčí.

A měla-li by si tipnout, jak bude vypadat její život za deset let, vidí se na zahradě svého domu obklopená pěti malými mopsy, dobrou kávou a otevřenou knihou od Stephena Kinga.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Líbí se vám fotky MOgirl Dope?