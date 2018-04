Čím víc se ocitnu na dně, tím výš se pak zvednu, říká MOgirl Linuef

Vystudovala obchodní akademii, její první pracovní profesí byla obchodní zástupkyně pro dodavatele elektřiny a plynu do domácností, jak cituje oficiální název své pozice. Hned však dodává: „Byl to prostě takový ten podomní prodej. Dělala jsem tu práci tři měsíce a nikdy jsem neviděla ani halíř. Už nikdy víc, brrr!“

Dnes pracuje jako pojišťovací poradce a na brigády chodí do Dobré čajovny v Olomouci. „To je spíš koníček, i když mě baví obě práce,“ říká.

MOgirl Linuef Nyní bydlí v malé vesničce kousek od Olomouce. „Momentálně jsem nezadaná a bydlím s kočkou Luky,“ hlásí. Poslouchá převážně metal, blackmetal a metalcore. Mezi její top skupiny patří Bring Me the Horizon, Korn, Our last night, While she sleeps a Insomnium. „Ráda však poslouchám i Parov Stelar nebo chillstepové a dupstepové mixy, jsou super například k uklízení,“ vypočítává. „Nebo Karla Kryla, Jaromíra Nohavicu. A samozřejmě nesmí chybět ani žánr larpových písní.“

Měla-li by uvést, co ji v životě nejvíc posunulo, má překvapivou odpověď: prý to, že poslouchala rady, aby byla někým jiným než sama sebou. „Tím více jsem se do toho bořila a nakonec mě to paradoxně pomohlo být právě sama sebou,“ vysvětluje a dodává: „Jsem taková, že čím více mě něco dostane na dno, tím výš se potom dostanu, dokážu to vše využít jako protikladnou motivaci. A jsem za to velmi vděčná.“

Víkendy v jiném světě

O svém ideálním víkendu má zcela přesnou představu. „Jak jinak ho strávit než na larpu?“ říká s odkazem na Live Action Role Play, tedy hry, v nichž aktéři hrají své postavy v interakci s ostatními.

„V pátek dorazit na místo, zahodit někam telefon, přivítat se se všemi blízkými a přáteli, postavit si stan, převléci se do kostýmu a do brnění, držet se Catenatu, to je skupina larpařů, do které patřím,“ popisuje a pokračuje: „Večer po úvodní hře se potom sedí u ohně a zpívá se až do brzkého rána. Ráno vstát, udělat ranní hygienu, těšit se z kafe a snídaně a jít na hru, užívat si ji a volnost a svobodu. A večer zase afterparty u ohně s přáteli. A v neděli buď dokončovat hru, nebo se pomalu balit a mrtvolně dojet domů, s natěšením na porcelánové toalety a na sprchu,“ popisuje.

Evidentně je to pro ni lákadlo z největších. „Boha, už se těším na další larp, když o tom tak mluvím,“ uzavírá.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Na těle má zatím čtyři tetování. Prvním je geometricky zpracovaný jelen na stehně, před dvěma lety jí ho udělala tatérka Sinnera. Dva další motivy vznikly tradiční technikou handpokem, tedy bez strojku pouhou jehlou. Tatérka Štěpánka Coufalová jí tak obdarovala Měsícem ve středu ležaté osmičky, která je sama vytvořena z jednoho cyklu Měsíce, a dvěma kroužky okolo ruky pod loktem. Nejnovějším tetováním od Jakuba Jaceňka je tříoká kočka, pod kterou je lidská lebka. „Pro mnohé to vypadá trochu morbidně, ale já jsem z toho nadšená,“ nezastírá MOgirl Linuef.

A prozrazuje, že dál plánuje satyrku se znaky elementů. „Bude to snad moje jediné barevné tetování, ráda bych ho stihla ještě do konce roku,“ prozrazuje.

Dredy po kolena a vychlazené pivo

Kdyby se dostala k milionu korun, půl by si prý nechala na koupi auta, výlet do ciziny a jako rezervu. Druhou by věnovala mamince. „To proto, že si to zaslouží a že bych se jí odvděčila za všechno, co dala ona mně,“ říká.

A jak vidí v budoucnu sama sebe? Věří, že zůstane ve stejné práci. A též, že neopustí ani svět larpu a šermu. „A zbytek? Dredy až po kotníky, o pár více kérek, silnější dioptrie, možná dalších pár zvířecích společníků. Stále si držet krásu a stejně tak v jedné ruce šlauch od dýmky a v druhé vychlazené pivo. A být právě na tom larpu,“ potvrzuje, co ji baví nejvíc.

