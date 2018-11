Prodávám v sexshopu a baví mě to, říká MOgirl Lucka

Vystudovala obor sociální činnost na střední odborné škole v Hořicích a ač se dostala na vysokou školu, nenastoupila na ni a místo toho pokračovala na pomaturitní studium jazyků. Na vysoké škole si poté zkusila obor filozofie humanitních věd. „Ale tam jsem vydržela jen chvilku, nedařilo se mi skloubit školu a práci. Do budoucna si chci vysokou školu dodělat dálkové,“ plánuje.

A měla-li by se zasnít a popoběhnout v čase řekněme o deset let dopředu, viděla by se ve svém ateliéru, jak kreslí vlastní komiksy a maluje obrazy na zakázku. Právě to je totiž jejím koníčkem.

A představy má dokonce i konkrétnější. „Mohlo by to být v baráčku někde u lesa se psem na zahradě a Nisanem Z350 v garáži,“ směje se a pokračuje: „Chtěla bych mít kreativní práci, nevadilo by mi ani menší fitko v domě a jednu místnost vyhrazenou jen na komiksy a sběratelské figurky.“

V podobném duchu by se vlastně odvíjel i její ideální víkend. „Fitko, výlet, dobrý film, ještě lepší jídlo, komiksy a kreslení,“ líčí. A kdyby vyhrála milion korun? Část by šla její rodině: „Jsem si totiž vědoma toho, že jim nevěnuji tolik času, takže bych je vzala na společnou dovolenou.“ Peníze by však věnovala i jiným směrem. „Chtěla bych, aby posloužily zviditelnění jedné velice nadané osoby, které si moc vážím a kterou beru jako vzor. Ráda bych, aby se o ní dozvěděl celý svět,“ říká.

Inventura tetování je dlouhá

MOgirl Lucka Jejím nejmilovanějším jídlem je jednoznačně dobrá pizza a avokádové sushi. Rozhodně si ji naopak nenakloníte rybou. „To je totiž kámoš, ne jídlo,“ říká. Ráda poslouchá hardcore, ale netrvá prý na něm, chuť a rozpoložení mívá i na jinou muziku. „Mám dost kamarádů, kteří mají vlastní kapely, takže poslouchám hlavně je: Madafaka, Crippled Fingers, Backfist, Jovanera,“ vypočítává. Líbí se jí filmy podle skutečných událostí, anime pohádky a filmy podle komiksové předlohy.

A dodává, že by myslela i na sebe: „Asi bych si předplatila tetovačky ve svém oblíbeném salonu.“ Rozhodně by to přitom nebyla první tetování. Její levou ruku zdobí už dnes tříčtvrteční rukáv s tibetskou tematikou, záda mořská víla.

Tím však výčet rozhodně nekončí, zahrnuje například též smutnou elfku a jejího smutného kolegu na lýtkách, punkovou pravou holeň, strom s citátem Kurta Cobaina na lopatce, rozpracovaný pravý rukáv se zápornými postavami z pohádek. A vlka na pravém stehnu a „psycho panenky“ na levém. A nejen to. „Jak tak koukám, málo toho nemám,“ směje se.

Skončit však rozhodně nehodlá. „Příští rok chci mimo jiné udělat levou holeň v komiksovém stylu, dokončit pravou, přidat k tomu koleno a nárt a pak hrudník a krk do soutěží,“ shrnuje.

A pokud by se měla od sebe rozhlédnout ke světu okolo a něco vzkázat společnosti, přála by si, aby na sebe byli lidé prostě slušnější a hodnější. „Přijde mi, že v dnešní době umíme pořádně vyjádřit jen nenávist a zlost. Takže nějaký dobrý skutek by neuškodil,“ říká.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

