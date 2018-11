Jsem sadistka, ale ráda se též nechám svázat, říká MOgirl Mallghareth

Považuje se za upřímnou, to po úvodních slovech nepřekvapí. Též se však vidí jako pečlivá a kreativní. Chybí jí však spontánnost. „Dost mě to štve, protože právě spontaneita přináší nejlepší zážitky,“ přiznává. „Bohužel jsem však typ control freak. Všechno musím mít naplánované a zapsané v kalendáři,“ dodává.

Vystudovala střední uměleckou školu, poté se přestěhovala do Brna, aby nakonec skončila v Praze. Zamilovala si ji. A práce? Vystupuje jako striptérka. Nejprve se tomu dlouho bránila. „Nejsem moc talent na tanec,“ říká. Když však přišla o práci a potřebovala se odrazit ode dna, kývla na nabídku kamarádky.

Jako striptérka se živí už půl roku a nikdy prý nebyla spokojenější. „Pro mou exhibicionistickou povahu je to dokonalé zaměstnání,“ říká. Naopak její nejhorší pracovní zkušeností byla u výrobní linky. Vydržela u ní měsíc. „Obdivuju lidi, kteří do takové práce chodí den za dnem, několik let. Těžká manuální práce není vůbec doceněná,“ říká.

MOgirl Mallghareth Miluje zvuk elektrické kytary. Poslouchá doom/black/death metal, Marilyna Mansona, jazz, blues i klasickou hudbu. „Konkrétně mám ráda Fryderyka Chopina a Gustava Mahlera,“ dodává. Je veganka, zakládá si na zdravé stravě a spoustě zeleniny. Nemá ráda tempeh a papriku. „Tyto dvě věci jsou pro mě něco jako kyanid. Stejně jako kari,“ směje se. Z filmů má ráda Repo: Genetická opera!, Ondine, Pána prstenů a Monster Party.

Je svobodná a bez přítele. „Kdysi jsem pár vztahů měla, ale nejlépe mi je samotné. Mám ráda svou svobodu,“ říká. Vlastně s tím koresponduje i její představa ideálního víkendu: „Někde v chatě v horách, u jezera, s dobrou knihou a skleničkou kvalitního vína.“

A jak by se ráda viděla za deset let? „Ve vlastním malém domečku s obrovskou zahradou a aspoň s pěti kočkami. Taková ta typická stará bába,“ usmívá se. Než by se však usadila, ráda by vcestovala. „Je tolik míst, které toužím vidět. Život je krátký a svět velký,“ říká. A dodává, že planeta je jen jedna – a lidé by se podle toho měli chovat. „A měli by se méně hádat o hlouposti a bojovat o moc, kterou stejně nevydobudou,“ soudí.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Stejně jako řada kolegyň z rodiny MOgirl neodpírá ani Mallghareth svou kůži tetovací jehle. „Netopýři, had, jelen, pták, drak, kočička, mrtvé sestry, astrologické symboly planet, Lilith a Leviathan, číslo 269, čarodějnice, zvířecí lebka se symbolem lucifera, pírko, srdíčko Marylina Mansona, souhvězdí býka, mandala a nedokončený rukáv,“ vypočítává důsledně. A dodává, že rozhodně nekončí, plánuje oba rukávy. „A potom se uvidí,“ říká.

A stejně jako mnohé jiné MOgirl má dost sebevědomí, aby otevřela dveře své sexualitě. Má ráda hrátky s mocí, nemůže však prý o sobě říci, že je dominantní nebo submisivní. „Jsem sadistka, co má ráda hlavně role play, ale dokážu být i pěkná masochistka. Když někomu důvěřuji, nemám problém se nechat svázat,“ říká. A se stejnou otevřeností prozrazuje, že má ráda dog play, hru na paní a jejího psa: „Mám však ráda jakoukoli formu, kterou si z druhého mohu udělat zvířátko.“

