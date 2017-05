Miluju ženský zadek v latexu, říká MOgirl Tereza

Narodila se v Plzni, ale žije v Praze, kde studuje uměleckou školu. Maluje a s uměním si spojuje i budoucnost. „Mým snem je otevřít vlastní galerii,“ líčí. A dodává, že její druhou láskou je cestování. „Jedním z mých největších přání je procestovat celou Asii,“ říká.

Její další vášní je svět Disneyho pohádek. Vepsal se jí pod kůži, doslova, celou pravou ruku má potetovanou symboly z disneyovek. „Bylo to moje první tetování a rozhodně ho nelituji. V duši jsem takové věčné dítě,“ usmívá se.

MOgirl Tereza V dětství hrála na klavír a plánuje se k tomu vrátit. Hudbu má ráda bez ohledu na styly, nejvíc se ale drží hiphopu a hardcoru. Miluje jídlo, kromě škvarků a syrečků. Má kočku Lízu. „Na kočkách se mi líbí, že mají tak nějak svou vlastní hlavu,“ směje se.

Do Disneyho říše by se ostatně obrátila i pro fotoset, který by ji nejvíc vystihoval. „Představovala bych si sebe v krátkých sexy Disney šatičkách, třeba na způsob Sněhurky. A nejlépe v nějakém temném lese,“ popisuje.

Má ráda sebevědomé chlapy. „Takové, kteří vědí, co chtějí. Naopak nesnesu muže, kteří si něco musejí dokazovat ponižováním,“ vysvětluje. Nenávidí lži a povrchnost.

A doznává se k velmi osobnímu fetiši. „Jsem úchylná na ženský zadky a latex, už jen ta kombinace mě baví,“ směje se a dodává: „Sbírám pánské motýlky a kravaty s různými barevnými a jinak ulítlými motivy.“