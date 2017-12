Mou úchylkou jsou pánské vůně, miluju je, říká MOgirl Nicoll

A není to pouhý sen, který by jen tak nechávala ležet ladem. Jde jeho směrem. „Dostala jsem šanci projít si ročním kurzem filmového a divadelního herectví, televizním moderátorstvím a dabérstvím,“ dělá prozatímní roční bilanci.

Sama sebe charakterizuje jako usměvavou, upřímnou, hodnou, ale též bláznivou, náladovou. A kdyby si měla najít svůj obraz ve zvířecí říši, měla by jasno: kočka. „Jen vytasit drápky a seknout,“ usmívá se.

Tetování má na svém těle okolo dvacítky a všechny pro ni prý mají hluboký význam. „Buď se pojí s životními událostmi, prožitky, nebo rodinou,“ líčí a přiznává, že v současné době má naplánované další dvě. Často prý poslouchá, že je omalovánka, ale ví své: „Jakmile do toho člověk spadne, nemůže přestat.“

Všechna její zkrášlení kůže navíc nevidí jen tak někdo, nahota je pro ni věc veskrze intimní a soukromá. „Jelikož mám postavu, jakou mám, a jsem soudná, je pro mě nahota cizí slovo, schovávám si ji pouze pro ty vybrané,“ říká s odkazem na společenské předsudky diktátu krásy: „Nahotu neukazuji veřejně, vyhnu se tak nepříjemným řečem.“

MOgirl Nicoll Studuje vyšší odbornou školu ekonomickou, pracuje v administrativě. Žije v Praze, je svobodná. Prozrazuje, že v pubertě milovala nebezpečí. „Dnes se bojím máločeho, pokud teda nemám před zkouškou ve škole,“ směje se.

A kdo by měl šanci prohlédnout si sbírku jejích tetování celou? Předně muž, jemuž neschází humor. „Na pánech miluju i to, když mě dokážou mile překvapit romantickým gestem. A z vlastní zkušenosti vím, že i ten největší tvrďák umí překvapit tak, že padnete na kolena,“ popisuje a přidává, že si hodně všímá i rtů a rukou.

A také toho, zda dotyčný voní. „Miluju pánské vůně, to je taková moje úchylku,“ poznamenává. A překvapení nakonec, zatímco se vyznavačce tetování líbí podobně okrášlení muži, prozrazuje: „Ovšem pro vztah dám vždy přednost nepotetovaným.“ Nesnáší lhaní a povrchnost.

Přiznává, že se v úvodu možná nechá uchlácholit na hezká slovíčka, ale vždy prý včas procitne. „Pokud si mě chce někdo opravdu získat, tak sdílenými chvílemi. Kytka mě potěší, ale mnohem víc ocením věnovaný čas, společně prožité okamžiky, události,“ říká.

Dětství? Životní etapa, které musím litovat

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MO-mag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Její vzpomínky na dětství nejsou úplně šťastné. „Pokud něčeho lituji, je to vlastně právě dětství,“ přiznává. To proto, že si prožila spoustu těžkých chvil, z nichž tou nejobtížnější byl tátův odchod. „S ním odešel můj vzor. Od té doby se sice změnila spousta věcí, ale s tímhle jsem se nikdy docela nevyrovnala,“ říká a dodává: „Kéž by jen věděl, jak moc ho mám ráda a jak strašně mě to dodnes trápí. Všechno to, co jsem v životě dokázala, bylo právě proto, aby ukázala, že jsem lepší, než si o mně myslí, a aby na mě mohl být pyšný.“

A jak by se ráda viděla za deset let? To ví docela přesně: „Jako vdaná, bohatá, spokojená, šťastná, zdravá mamina od dětí, která se perfektně postará o ně i o domácnost a o manžela. Peníze bych směřovala rodině, dopřála bych jí luxus, který si nemohla dovolit.“

Ráda obdarovává i dnes, na letošní Vánoce nakoupila nejbližším čtyřicet dárků. A ráda potěšení dopřeje i sama sobě. „Za peníze si ráda plním sny, nejsou to moc levné záležitosti, takže to chce občas spoustu času a šetření. A samozřejmě, něco stojí i tetování. Ale každý, kdo s ním má zkušenost, mi dá za pravdu, že za ty peníze to prostě stojí, je to taková doživotní radost,“ říká.

Líbí se vám fotky MOgirl Nicoll?