Mým snem jsou luxusní káry a závody, říká MOgirl Lusie

Je rozenou Pražačkou, ale téměř celý život žije kousek za metropolí, mezi lesy a poli. „A čím jsem starší, tím víc si toho klidu a přírody vážím,“ říká. Do města jezdí, jen když musí.

Ctitelkou městského shonu a stresu rozhodně není, ani honičky za penězi. „Život nám byl dán přece jen jeden,“ říká. I proto její ideální víkend začíná v autě, s přítelem a psy. Bez plánů, bez cíle. „Prostě najdeme místo, kde se nám nejvíc líbí. Voda, teplo, koupačka, zažít dobrodružství a večer rozdělat oheň a povídat si, dokud neusneme,“ prozrazuje.

MOgirl Lusie Miluje jídlo, skoro všechno. „Jsem jedlík! A jako klasickou holku mě každý uplatí sladkým,“ směje se a dodává, že přemluvit by se naopak nenechala k čočce, jehněčímu a divočině. Velkorysá je i v hudbě. „Pokud mi někdo nepustí country, dechovku nebo moderní českou muziku, jsem spokojená,“ prozrazuje. Zbožňuje horory. „Vede u mě Insidious I, kvůli námětu astrálního cestování,“ říká.

Plánování nemá ráda ani obecně, nepotřebuje dlouhé výhledy do budoucnosti. Kdyby se však do ní měla zadívat a dopřát si snění, viděla by se neustále na cestách. „Jezdit v obytňáku a při občasném návratu domů dělat s přítelem auta, být zajetý drifťák a občas si přeleštit ty největší káry, co mi budou stát v garáži,“ usmívá se a dodává: „Určitě nechci spadnout do stereotypu. Dobrodružství a adrenalin i v jednatřiceti!“

Motorismus defiluje i v odpovědi na otázku, co by dělala s vyhraným milionem korun. Jednak by založila neziskovou organizaci na záchranu týraných zvířat, jednak by si pořídila vysněné BMW M5 E34.

Jejím prvním tetováním byl malý srp měsíce. V šestnácti si ho na levou ruku vyvedla sama, jehlou na šití a inkoustem. Má ho prý nejraději, započal totiž její dráhy tatérky. Posledním obrázkem na jejím těle je čarodějka s kozorohem na hlavě. „Znázorňuje člověka, který je pro mě jedním z nejdůležitějších,“ říká.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Kérky jsou pro ni deníkem: „Vypovídají o tom, co mám ráda, co jsem zažila.“ A ano, kromě nich má i pár kousků typu onoho měsíčního srpku, na nichž se učila tetovat. Mimochodem, na základní škole dostávala z výtvarné výchovy čtyřky a pětky. Dnes jí lidé za její kresby platí.



Líbí se vám fotky MOgirl Lusie?