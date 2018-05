Na svém těle si nesu kusy vesmíru i přírody, říká MOgirl Lenia

Prošla gymnáziem, střední průmyslovou školou, v posledním ročníku z ní ale odešla a přešla na církevní gymnázium. „Pokračovat bych chtěla na vysoké škole zaměřené na byznys management,“ líčí plány. Zatím pracuje jako specialistka procesní podpory pro jednoho z českých virtuálních operátorů.

Bydlí v domečku s menší zahrádkou, který nedávno s partnerem koupili nedaleko Plzně. „A jsem zasnoubená,“ usmívá se. A nezastírá, že domeček znamená starost. Kdyby odpovídala na otázku „Co udělám s milionem korun?“ před rokem, zasnila by se prý nad nákupem auta, šminek a oblečení a cestováním. „Dnes bych za to umořila hypotéku,“ přiznává.

MOgirl Lenia Poslouchá hard core, metal, jejími oblíbenými kapelami je například Stray from the Path nebo Northlane. Miluje sushi. „Maki rolky s pořádně velkým kusem lososa, wasabi a sójovou omáčkou jsou super,“ prozrazuje. Ráda naopak nemá sladkosti. Miluje superhrdiny. „Jsem na ně ujetá, sbírám jejich postavičky i komiksy. Nejraději mám Iron mana a Batmana,“ říká.

Jinak ale vlastně neplánuje. „Nechávám se unášet kouzlem okamžiku a jediné, v co doufám, je, že za deset let budu stejně šťastná a spokojená jako dnes,“ říká. A potvrzuje to i reakcí na popis svého ideálního víkendu: „Takový je prakticky každý můj víkend. Trávím je se svými přáteli, rodinou a hlavně se svým partnerem a psem. Jsou plné aktivního odpočinku, jako je cyklistika, výlety, túry, ale i lenošení na gauči. V létě ráda griluju nebo se jen tak válím na dece s knížkou v ruce.“

Člověk by se podle ní neměl schovávat za masu, měl by být sám sebou, ale přitom slušný, uctívat správné hodnoty a neubližovat ostatním ani sám sobě. A nikdo by si neměl myslet, že nemá chyby či nedokonalosti. „Slušná, neútočná kritika posunuje vpřed. Nejvíc ji vítám v pracovním životě,“ říká.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Na svém těle nabízí kůži jako malířské plátno pro motivy vesmíru, zvířat, lesa, květin, postavičkám z filmů, oldschool růžím, majákům i kompasům. „Nejnovější je origami labuť na ruce, která vznikla při focení fotosetu v tetovacím salonu Black Beard Tattoo v Plzni,“ poznamenává a dodává, že naopak úplně prvním tetováním byl čínský znak znázorňující rok narození jejího bratra. „Pořídila jsem si ho už ve dvanácti, pak ho ale překrylo jiné,“ líčí.



Líbí se vám fotky MOgirl Lenie?