Spokojenému sexuálnímu životu svědčí nemonogamní vztahy, tvrdí věda

Nejprve je však třeba udělat si ve světě se souhlasem praktikovaných nemonogamních vztahů jasno a připomenout si s pomocí serveru Psychology Today pojmy a definice. Pod takové vztahy totiž spadá hned několik kategorií. Polyamorické vztahy zahrnují mnohoženství, tedy polygamii, a mnohomužství, polyandrii. Centrem otevřených vztahů je poté primární pár, který je otevřený sexuálním kontaktům s ostatními lidmi, jejichž role je však sekundární. Členové základního páru mohou mít společného přítele, či víc, nebo každý svého. Kategorie swingers zahrnuje, jak její název napovídá, stoupence skupinového sexu.

Sexuální půvab nemonogamních vztahů

Na to, zda se vnímání sexuálního života v nemonogamních vztazích liší od většinových svazků, se zaměřila studie publikovaná v magazínu Journal of Social and Personal Relationships. V první kole výzkumu vědci zalovili na seznamce serveru Craiglist, z níž vytáhli přes 1 500 monogamních lidí a více než 600 jednotlivců, kteří se sami přihlásili k některé z forem nemonogamního soužití. Polovina z nich se identifikovala jako polyamorní, čtvrtina praktikovala otevřený vztah a zbytek sdílel životní styl swingers.

Když si vědci následně proklepli jejich sexuální život, zjistili, že významně vyšší spokojenost s ním vykazovali jeho polyamoričtí účastníci. Navíc se chlubili i častějšími orgasmy než monogamní respondenti, častější sex však neměli. Tím se mohli pochlubit naopak vyznavači swingers. A i ti předčili, co se týče míry sexuální spokojenosti, ctitele monogamie, shrnuje server The Stranger.

Nejvíce se monogamním dotazovaným blížili ti, kteří žili v otevřených vztazích. Shodovali se s nimi jak ve spokojenosti se sexuálním životem, tak v jeho frekvenci. Jen orgasmů si užívali o něco více.

Celý výzkum poté vědci zopakovali s jinými respondenty. I při kontrole jim však vyšlo, že účastníci nemonogamních vztahů byli se sexem spokojenější a měli ho více.

Skoncujme s monogamií, vyzývá sociolog Láska nemusí mít nic společného se sexem a milostné hrátky nemusejí být spojeny s citovou blízkostí. Americký sociolog Eric Anderson boří vše, co nás učili rodiče, romantické romány i Hollywood. Monogamie je podle něj umělá sociální instituce, která chce omezit sexuální potěšení mužů i žen.

Jiný příběh však nabídl pohled na to, jak spokojení byli respondenti se vztahem obecně. Zatímco ctitelé swingers stylu se od monogamních dotazovaných nelišili, účastníci otevřených vztahů se doznávali k významně nižší spokojenosti se svým partnerským svazkem.

„Lidé, kteří žijí po dohodě v nemonogamních svazcích, mohou být přitahováni k sexuální pestrosti, a právě tu jim jejich životní styl v jisté míře dopřává,“ komentuje závěry výzkumu jedna z jeho autorek Terri Conley z University of Michigan. A nejen to, dotyčná skupina lidí může považovat dobrý sex za významnější faktor, proto o něj více pečují.

Různé výzkumy, odlišné výsledky

Není to však první výzkum na této půdě. A nahlédneme-li do předchozích, je zjevné, že jejich téma nemá jednoznačnou odpověď. Například rozsáhlý výzkum, který čítal jedenáct tisíc obyvatel Evropské unie a o němž jsme informovali zde, přiřkl nejvyšší míru sexuální spokojenosti členům nesezdaných monogamních párů. Následovali lidé žijící v manželstvích či registrovaných partnerstvích a nemonogamní svazky skončily až poslední, třetí.

Naopak studie vydaná loni v magazínu Sexualities nestraní žádným vztahům. Pokud jde o sexuální spokojenost, ale též o emocionální i o důvěru, oddanost a férovost, byly si polyamorické, otevřené i monogamní vztahy zcela rovny, konstatuje server Psychology Today