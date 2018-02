Není nad to, chodit nahá po bytě, říká MOgirl Karolína

Nahota pro ni znamená intimitu a volnost. „Není to pro mě něco špatného. Naopak, každý by měl mít rád své tělo a znát ho,“ říká a svůj vztah k nahotě s úsměvem dokresluje: „Není nad to jen tak nahá pochodovat po bytě a užívat si to.“

Svoje tělo si užívá i jako svého druhu malířské plátno, zdobí ho květinová zahrada na jedné ruce a les s vesmírem a svým vlčím strážcem na druhé. Potetované má i palce na nohou, achilovku, na jednom stehnu se jí skví sova, na druhém jednorožec. A tentýž bájný tvor, tentokrát je to Twilight Sparkle z My Little Pony, je vyvedený na jejím břichu. Tím však nekončí výčet, ani její plány. „Do tetovacího salonu jdu hned v březnu,“ hlásí Karolína.

MOgirl Karolína Je jí dvacet let, vystudovala obchodní podnikatelskou činnost, nyní pokračuje na teologické fakultě v oboru sociální a charitativní práce. Bydlí v Písku, je nezadaná.

A když už jsme u jednorožců a jiných bytostí, věří na ně odmala. „Jako malá jsem opravdu věřila, že když si sednu o půlnoci při úplňku do kýblu s vodou na balkon, začne voda bublat a ze mě se stane mořská panna,“ směje se.

A prozrazuje, že kdyby si dnes mohla vybrat, kým být, převtělila by se do vlastního psíka. „Protože se má naprosto královsky,“ říká s nadsázkou. „Když má gurmánský den, vypadá jeho jídlo líp než moje. Spí v posteli, nikdo mu neodolá, a když udělá povel, okamžitě dostane ňamku. Já, když se mi něco povede, obvykle nedostanu nic.“

Člověk si ji získá upřímností, férovostí a tím, že nezneužívá toho, že je hodná. „A hlavně jídlem!“ vzkazuje a dává tip: „Miluju housku s máslem a šunkou.“

Na mužích nemá ráda aroganci, nepořádnost a přehnanou hygienu. „Parádění, které hraničí s metrosexualitou, není pro mě,“ dodává.

