Nesním, žiju tady a teď. A na maximum, říká MOgirl Anna

Kdyby se měla stát stylistkou fotosetu, který by nejlépe vystihoval její osobnost, neváhala by. „Bylo by to super retro vintage, ve smyslu Ameriky sedmdesátých a osmdesátých let plus grunge v Berlíně v tomtéž období,“ je si jistá. „Tenhle styl i doba jsem já. Představte si mě, starý ulice a neony v noci, starý levisky a polaroidy.“ Její založení by prý však vyjadřovalo vlastně jakékoli glamour focení zdůrazňující elegenci.

Pro MOmag přitom fotí docela krátce, od listopadu loňského roku. Předtím byla fotomodelkou a promomodelkou na Instagramu. „Na MOmag se mi líbí rodinná atmosféra a super komunikace. A samozřejmě ty holky!“ říká.

MOgirl Anna Poslouchá oldschool rap. „Mou láskou je Eazy-E, mám ho vytetovaného na pravém stehně,“ líčí. „Z novějšího rapu u mě jede Lil Peep a Bones. Zbytek mého playlistu tvoří už jenom sedmdesátky a osmdesátky. Nejvíc Prince, jehož symbol mám na hrudi, on je takové moje klučičí já. A David Bowie.“ Nesnáší majonézu a miluje jídlo v Bombaj Express. Nedávno začala sbírat krabičky od cigaret ze svých cest. „Tetuju handpoke, i sama sobě. A zvládnu opravit záchod,“ směje se.

Dnes je to těžko poznat, ale její cesta k modelingu byla spojena s bojem s nadváhou. K rozhodnutí zhubnout ji přiměly zdravotní problémy, vlastní nespokojenost a posměšky ostatních. Vysadila lepek, ale hlavně změnila celkový přístup k životu.

„Doopravdy hubnout jsem začala až s rozhodnutím změnit sebe jako celek, zdokonalit se. A dnes je na mě hodně znát nejen čtyřicetikilogramový rozdíl, ale i jiný postoj ke každodennímu životu, ke světu i ke mně samotné,“ říká.

Tatérské jehle poprvé nabídla kůži ve čtrnácti letech. Od té doby přibývala především tetování, která zachycují mezníky v jejím životě a vývoj její osobnosti.

Nemá ráda lež, křiváctví, podvádění, ale nenávisti a zášti se vyhýbá. „Za tak silnou emoci mi nic a nikdo nestojí,“ dodává.

