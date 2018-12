Líbání, sexy esemesky: muži a ženy se neshodnou, kde začíná nevěra

Ve zkratce poselství studie sděluje, že najít hranici, za kterou už pácháme hřích nevěry, je velmi individuální. Všechny akty případné nevěry pro nás nemají stejnou váhu, muži však mají tendenci je zlehčovat více než ženy.

Klasický případ reálného sexu s cizí osobou s sebou přináší samozřejmě nejsilnější konsensus. I když i v tomto případě se najdou muži, a o něco méně žen, co dokonce ani soulož s jiným člověkem než partnerem či partnerkou za podvádění nepovažují. Nevěra je to pro 94 procent žen a pro 89 mužů, šest procent žen a jedenáct procent mužů jsou tedy značně volnomyšlenkářští nebo přímo vyznávají polyamorii.

Naproti tomu jen 21 procent žen a ještě o šest procent méně pánů považuje za nevěru návštěvu striptýzového podniku. Kromě oněch extrémních případů se však výzkum vyptával i na méně snadno zařaditelná jednání. A shledal, že mezi černou a bílou je velký prostor pro šedou zónu, kde se postoje mužů a žen značně liší, podle pohlaví, ale též podle individuálního nastavení.

Líbání vidí muži i ženy jinak

Tak například cyber-sex nebo placený sex přes webovou kameru je nevěrou podle 75 procent žen, ale jen pro polovinu mužů. Devětačtyřicet žen poté považuje za podvádění i konverzace na seznamovacích aplikacích, totéž si však myslí pouze 32 procent mužů. A výměna erotických textových zpráv? Ty považuje za projev nevěry 80 procent žen a 62 procent mužů.

Ještě markantnější rozdíl je však v náhledu na to, zda znaky nevěry vykazuje líbání. Podle 73 procent žen ano, cejch partnerského podvádění však má pouze pro 49 procent mužů, upozorňuje server Bustle.

List The Independent poté dává slovo partnerskému poradci Jamesi Preecovi, který pro příliš svobodomyslný přístup bez hranic nemá pochopení. Pokud nepovažujete líbání se s cizím člověkem za podvádění, znamená to, že se vám zásadním způsobem nedostává respektu ke své partnerce či partnerovi. „Pokud se dost nestaráte o své jednání nebo o to, jak na něj bude reagovat váš partner, potom žijete se špatnou osobou,“ cituje jej list.

Stres nám ničí i sex

Průzkum BBC Radio 5 se však zaměřil i na otázku, co se na sexuálním životě svých respondentů podepisuje nejvíc negativně. Pouze pro 12 procent mužů a žen to byla pornografie, o šest procent víc mělo za to, že jim sex kazí práce. Děti z téhož vinilo 20 procent respondentů, duševní problémy stály za špatným sexem podle 26 procent.

Fyzické zdravotní těžkosti považovalo za negativní faktor 32 procent respondentů, ovšem na nejvyšší příčce se umístil stres. Ten si s negativním vlivem na sex spojovalo celých 45 procent dotazovaných lidí. Vztahová terapeutka Ellen Bradyová v rozhovoru pro BBC souhlasila: „Máme mnoho, příliš mnoho klientů s úzkostnými problémy. A úzkost a sex spolu nejde příliš dohromady.“

S rezervou ovšem odbornice bere zjištění, že pouhých 10 procent zpovídaných považuje za překážku sexuálního života sociální média. Podle ní se jednoduše klamou a navzdory jejich přesvědčení jsou dopady onoho aspektu moderní společnosti ničivější, než si lidé myslí. „Mezi partnery prostě schází základní napojení, dokonce jim schází i oční kontakt, nepovídají si spolu. Takže není překvapující, že když jdou do postele, je tam sex obtížný,“ líčí.

Obecné výsledky výzkumu naznačují, že v ložnicích máme opravdu problém. Se sexuálním životem je totiž spokojeno pouze 50 procent mužů a 53 procent žen.

A jak z toho ven? Bradyová doporučuje dočasné zřeknutí se sexu. „Zakažte si sex, protože cokoli jste sexuálně dělali, dopadlo špatně. Proto ho vymažte a začněte znovu. Znovu se s partnerkou nebo partnerem propojte emocionálně a na rovině intimity,“ radí.