VIDEO: Různé tváře orgasmu. Jinak vypadá v Evropě a jinak v Asii

Bolest se do našich tváří vpisuje docela stejně, bez ohledu na to, z které části planety jsme. Orgasmus však nikoli. My na západě si ho vychutnáváme s doširoka rozevřenýma očima a dokořán otevřenými ústy, lidi na východě zastihne s očima rozkošnicky přivřenýma a širokým úsměvem, tvrdí studie.