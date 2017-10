Ostrov bude plný sexu, drog a alkoholu, láká na svou dovolenou agentura

Nabídka společnosti Good Girls Company rozčísla internet. Hlavně svou přímočarostí, nesnažila se nic skrývat. Dovolená na ostrově poblíž města Cartagena v severní části Kolumbie měla od 24. do 27. listopadu nabídnout za pět tisíc dolarů, tedy asi 110 tisíc korun, tři noci a čtyři dny diskotékového hedónismu nejhloupější kategorie.

Hostů bude pouze třicet, budou však mít k dispozici šedesát dívek, každý host dvě denně s tím, že si klienti budou moci dívky podle dohody vyměňovat, uvádějí propagační materiály firmy. „Všechny naše slečny budou pro vaši potěchu a proto, abyste se cítil jako král. Máte-li jakékoli speciální touhy nebo fantazie, sdělte je hostiteli nebo slečnám, ony se postarají o to, aby byly naplněny,“ slibuje web společnosti.

A pokračuje: „Naše akce počítá s drogami všech druhů – a vstřícný vztah mají k drogám i naše slečny.“ A aby v menu nescházelo nic, co patří k životnímu snu jistého typu mužů, web společnosti Good Girls Company dodává, že samozřejmostí a v ceně bude studené pivo, vodka a whisky, jídlo stejně tak. A též doprava z letiště.

Jenže propagace Ostrova sexu, jak organizátor akci nazýval, neunikla jen mužům, kteří se chtěli cítit jako králové. Zaznamenali ji i úředníci. A jejich skryté touhy nabídka věru nesplnila.

Ostrov sexu zřejmě nebude

Jako první se hlasitě ozval cartagenský starosta Sergio Londono. „Je nepřijatelné, že nás chtějí prodávat jako sexuální destinaci. To není turismus, který reprezentujeme. Cartagena to nepřipustí,“ uvedl Londono na Twitteru.

A ostrov plný prostitutek a drog nepřešel mlčením ani radní pro bezpečnost Fernando Niño. Pro list El Estectador připomněl, že sexuální turismus by vyžadoval oficiální povolení, které však nebylo vydáno. „Schválení bychom nedali, protože to nekoresponduje s politikou proti sexuálním přestupkům, sexuálnímu zneužívání a pornografii,“ dodal.

A úřady nato podle listu The Sun přistoupily k praktickým krokům – ke ztotožnění turistů, kteří se do Kolumbie na svéráznou dovolenou chystali, nebo v zemi dokonce již byli. S cílem ty první do Kolumbie nepustit a jejich rychlejší kolegy ze země vypoklonkovat.

A měly úspěch. V listu El Universal se imigrační úředník Néstor Castro pochlubil, že se svými kolegy již ztotožnil klienty firmy Good Girls Company, kteří se na výlet chystali ze Spojených států, Mexika, Argentiny a Dominikánské republiky. Potvrdil, že do země nebudou vpuštěni, a zopakoval, že ti, kteří si pospíšili, budou z Kolumbie deportováni.

Administrativní tlak měl úspěch. Alespoň se to zdá z vyjádření, které zaslal na twitterový účet starosty Londona muž, který se představil jako „Michael“ a který o sobě tvrdí, že je organizátorem neobvyklé ostrovní dovolené. Ve svém vzkazu se omlouvá za nepříjemnosti a tvrdí, že akce byla kvůli bezpečnostním důvodům zrušena.

Pokud je opravdu zástupcem společnosti Good Girls Company, nesetkal se s problémy se zákonem zřejmě poprvé. Jak totiž uvádí server mirror.co.uk, společnost odstartovala pod názvem Good Girls Sex Resort v kolumbijském Cali – a neprovozovala nic jiného než nevěstinec. Až poté v Cali expandovala do dovolenkového byznysu a následně oba předměty svého podnikání spojila, aby v podobě produktu Ostrova sexu nabídla jak dovolenou, tak prostitutky. List Independent v této souvislosti dodává, že prostituce sama je v Kolumbii legální, ovšem její zprostředkovávání ne.

Web společnosti Good Girls Company však o zrušení akce nepíše. Dál ji inzeruje a dál láká nové hosty, podle aktuálního stavu zbývá ze třicítky posledních sedm volných míst.