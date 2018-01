Pacienti jsou rádi, když za nimi přijdu já, říká MOgirl Meggi

Před rokem, kdy jsme ji na Xman.cz představili poprvé, pracovala jako zdravotní sestra a profesi zůstává věrná dál. „Je to psychicky dost náročná práce. Někdy si říkám, že půjdu dělat něco jiného. Jenže jindy je to pocit k nezaplacení, když vidím, že dělám něco, co má smysl,“ říká a dodává: „Vážím si toho, že mě pacient zdraví už ve dveřích a říká mi, jak je rád, že jsem přišla zrovna já.“

Naopak jde-li o tetování, zaznamenalo její tělo během posledního roku změny. Poslední novinkou jsou záda, na něž nechala vklouznout indiánskou bojovnici. „Pekelně to bolí a bude to na dlouho,“ přiznává. Do budoucna přitom plánuje dvě krásné dámy, své hrdinky z dětství, na lýtka.

Jinak se jí na těle skví komiksový Hellboy a slavné osobnosti, kterých si váží a které ji inspirují svou silou, vlídností a rozumem. „Na rukávu mám pak zachycené všechno zlé, co mě zatím potkalo, a na noze Star Wars jako jejich zmagořilý a věrný fanoušek,“ směje se.

MOgirl Meggi Sbírá figurky a komiksy, ráda čte. S ohledem na to, kolik času tráví v práci, peníze spíš vydělává než utrácí. Kdyby si měla vybrat, kým ze zvířecí říše by se stala nejraději, sáhla by po klokanovi quokkovi. „Je to jeden z nejmenších druhů klokana, který žije na jihozápadním cípu Austrálie. Vypadá vesele, usne, kde si zamane, bez strachu z predátorů. Může pít slanou vodu. Je to takové spokojené a praktické zvířátko,“ vysvětluje.

Jinak ovšem uplynulý rok moc změn nepřinesl – a je za to ráda. „Mám ráda klid a pohodu,“ říká. Z problémů si hlavu příliš nedělá. „Když dostanu od života facku, oklepu se a jdu s úsměvem dál,“ říká. A přiznává, že občas mívá problém, když chce na někoho udělat dojem a zapůsobit. „Někdy při tom sklouzávám k tomu, že z nervozity plácám pitomosti,“ směje se.

A do budoucna? Láká ji cestování, například po Asii. „Batoh na záda a projít to křížem krážem. Složit hlavu, kde člověka napadne. Poznávat mentalitu a zvyky tamních lidí,“ sní. A dodává, že jinak je docela spokojená. „Nic vlastně neplánuju, ale taky se ničemu nebráním,“ shrnuje.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MO-mag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

