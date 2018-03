Paruky na vaginu: historický módní doplněk připomněla newyorská přehlídka

Anglicky se jim říkalo „merkin“ a podle publikace The Oxford Companion to the Body se datují opravdu do poloviny patnáctého století. Ženy si prý tehdy intimní partie z hygienických důvodů holily, na ozdobu na nich však poté nosily drobounké paruky. Z jiných důvodů je používaly prostitutky, ty parukami zakrývaly známky pohlavních chorob. A ještě jiné byly motivace jejích pánských uživatelů – herci je používali, když hráli ženské role, aby jimi v odhalených scénách imitovali ženské partie.

Název „merkin“ pochází pravděpodobně z termínu „malkin“, urážlivého označení pro ženy z nižších společenských tříd, případně ze zdrobněliny ženského jména Mary – Marykin.

Korejská návrhářka Kaimin parukami doplnila svou jarní a letní kolekci Oriental Garden. „Kaiminina kolekce má jako centrální téma hrdost na své tělo a sexualitu,“ vysvětlil pro server whimn.com.au důvody zahrnutí paruk Dále Delaporte z luxusního salonu Prema Hair, který korejské návrhářce s kolekcí pomáhal.

„Chtěli jsme posunout, podtrhnout futuristickou punkovou estetiku kolekce,“ dodal s tím, že se snažili, aby paruky vypadaly co nejpřirozeněji. Tisková zpráva samotné Kaimin uvádí, že paruky měly za úkol „napomáhat nepravidelnosti siluet“ a „přemostit propast mezi tvrdým a měkkým“.