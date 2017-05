Pivo prospívá střevům a tlumí bolest, tvrdí studie

První studie pochází z laboratoří Univerzity aplikovaných věd severozápadního Švýcarska a tvrdí, že pivo může díky molekulám z chmele posilovat membránu kolem buněk střevních stěn. Ty jsou přitom důležitou stavbou, protože jsou bariérou mezi tím, co je do těla přijato, a tím, co se absorbuje. Ochranným valem, který může zabránit vstřebání bakterií a toxinů.

Buňky jsou ve střevech propojeny proteiny, a právě ty ony neprostupné bariéry známé jako „těsné spoje“ tvoří. Ony bariéry však nejsou nezničitelné, některé choroby, jako například Crohnova nemoc, je dokážou poškodit. Švýcarský výzkum, který vedla Veronika Butterwecková a jehož se účastnili i její kolegové z Rakouska a Německa, nyní odhalil, co může důležité „těsné spoje“ chránit. Zvládnou to látky prenylflavonoidy obsažené v chmelu, a tudíž i v pivu. Dokážou střevní stěny nejen chránit, ale dokonce je po poškození opravovat.



Svá zjištění vědci zakládají na experimentu ve zkumavce, při němž střevní membránu vystavili útokům zánětlivé látky, která simulovala Crohnovu chorobu. Prenylflavonoidy však zvládly po několika dnech poškozenou membránu regenerovat, vrátit jí její neprostupnost a navíc fungovat jako prevence proti dalším zánětlivým atakům.

K výstupům svých laboratorních pokusů vědci dodávají, že nejvyšší hladiny flavonoidů mají tmavá piva, jako je porter, a piva plzeňského typu.

Studii však ctitelé piva za medicínskou chválu svého moku považovat nemohou. Snažit se chránit svou střevní stěnu zvýšenou konzumací piva není dobrý nápad, vzkazuje výslovně Butterwecková těm, kdo by se snad chtěli výsledků laboratorních pokusů s prenylflavonoidy nadšeneckým způsobem zmocnit pro obhajobu intenzivnějšího pití piva.

Dvě piva tlumí bolest lépe než paracetamol

Přímočaré aplikaci své studie se brání i autoři druhé práce. Ta sice potvrdila, že alkohol, včetně piva, je účinným analgetikem a dokáže utišit bolest. Konstatovala, že se vyrovná opiátům, jak je kodein, a že je dokonce efektivnější než paracetamol. Milovníkům alkoholu však její autoři podali růži plnou trnů. Uvádějí totiž, že právě tato jeho schopnost může vést ke zneužívání alkoholu lidmi trpícími chronickou bolestí.





Odborníci z Greenwich University zkoumali účinky alkoholu skrze osmnáct předchozích studií, které si vzaly k ruce dobrovolníky trpící chronickými bolestmi. Výsledná rozsáhlá meta-analýza přitom shledala, že zvýšení hladiny alkoholu v krvi na zhruba 0,08 procenta poskytne organismu „malé zvýšení prahu bolesti“, a tedy „mírné až vysoké zmenšení míry intenzity bolesti“. Přesněji řečeno, prozrazuje server The Independent, dvě piva sníží pocit nepohodlí o čtvrtinu.

„Zjistili jsme, že existují silné důkazy, že alkohol je účinný tlumič bolesti,“ shrnul výsledky analýzy Trevor Thompson, který výzkum vedl. „Jeho účinky lze přirovnat k opiátům, jako je kodein, a jsou silnější než účinky paracetamolu.“

Výzkumníci přitom přiznávají, že neví, jakým mechanismem alkohol pocit bolesti vlastně snižuje. Je to proto, že ovlivňuje receptory v mozku? Nebo proto, že jen zmírňuje úzkost, díky níž poté nevnímáme bolest tak naléhavě?

Poselství analýzy však musíme rozumět správně, zdůrazňují její autoři. Samozřejmě nedoporučují tišit bolest hlavy či břicha alkoholem. Zaprvé svou studii považují za vysvětlení nadužívání alkoholu lidmi, kteří trpí trvalými bolestmi. Zadruhé pak věří, že pokud by se jejich poznatky promítly do vyvinutí léku, který by zachoval míru tlumících schopností alkoholu, ale odstranil dlouhodobé nežádoucí účinky konzumace alkoholu, „mohli bychom získat prostředek, který je lepší než ty, které máme k dispozici dnes“.