Plnější křivky jsou sexy, říká MOgirl Lenia

V dětství hrála na flétnu a klávesy, nyní si občas zabrnká na kytaru. Kreslí, sbírá postavičky ze Star Wars a filmů se superhrdiny i plyšáky. Intenzivně trénuje box. „Jsem naprostý úchyl na růžovou barvu, šminky a oblečení. Mám samostatný pokoj jen na líčení,“ prozrazuje. Poslouchá převážně alternativní rock, hardcore a metalcore. „Mezi mé nejoblíbenější kapely patří Grouplove, Bring Me the Horizon a Stray from the Path. Mezi české rozhodně Breathing The Bottom,“ vyjmenovává.