Počet sexuálních partnerek muži odhadují, nepočítají

Spoluautorka studie Kristen Mitchellová z University of Glasgow hned zkraje připomíná, s jakým zásadním a neodstranitelným nedostatkem se výzkumy o počtu sexuálních partnerů potýkají: čísla nejsou prokazatelná. „Vědci zabývající se sexuálním chováním jsou obecně závislí na tom, co jim lidé prostě řeknou,“ uvedla serveru Inverse.

A nejen to, server BigThink.com poukazuje na záhadu, které si vědci všimli již před dlouhou dobou. „V matematicky správném světě by musel být počet partnerů a partnerek, k němuž se obě pohlaví hlásí, stejný. Jenže tak to nebývá,“ píše. A má pravdu, výzkumy tvrdí něco docela jiného.

Proto se tým Mitchellové rozhodl věc prozkoumat. Jeho studie otištěná v magazínu Journal of Sex Research je podle jejích slov i podle šéfredaktorky časopisu Cynthie Grahamové první, protože největší svého druhu.

14,4 muži, 7,12 ženy

Výzkumníci si vzali k ruce přes šest tisíc mužů a přes 7 100 žen, aby se jich vyptali na jejich postoje k sexu, na počet jejich partnerů. Vezmeme-li samotná čísla, výzkum zjistil, že průměrný počet partnerek mužů byl 14,4, ženy se přihlásily průměrně k 7,12. Na intimní hrátky jsou však potřeba dva, proto se Mitchelová s kolegy začala zajímat o to, čím rozdíl vysvětlit.

Nejprve si z výzkumu dovolili vyřadit ty pány a dámy, co uvedli očividně extrémně vysoké počty. Tím z výzkumu zmizeli muži, kteří se chlubili 110 partnerkami, a ženy, které se pyšnily 50 partnery. To celkový rozdíl prakticky smazalo.

Poté se však rozhodli zhodnotit i způsob, jakým ke svým číslům pánové a dámy přišli. Jak se k číslu dostali? Věděli ho přesně, vybavili se všechny své partnerky a partnery? Nebo číslo pouze odhadli? Či si snad někoho pamatovali přesně, zbytek si domysleli?

Vědci pátrali dobrým směrem. Ukázalo se totiž, že mezi těmi, kdo se přihlásili k počtu partnerů a partnerek od pěti do devíti, došlo k onomu číslu pouhým odhadem 24 procent mužů a 14 procent žen. Tím se rozdíl vytratil zcela. Proč ženy znají počty onoho druhu lépe než muži, nebo si to aspoň myslí? Mitchellová soudí, že je to proto, že se jim ony zážitky zapíšou silněji do paměti.

Ve hře však jsou i další faktory, jimiž se propast ve vědeckých kruzích tradičně vysvětluje. Tak například, možná že se do průzkumů dostává málo sexuálních pracovnic. Pokud by do nich zařazeny byly, „ženské číslo“ by samozřejmě vyskočilo. Obecně totiž za sex platí, podle serveru BigThink.com, 10,8 procenta mužů a 0,1 procento žen.

Důležité však je i to, že ženy považují častěji než muži epizodky na jednu noc i předmanželský sex za „špatný“. Na to, že z toho důvodu mohou počty svých partnerů záměrně snižovat, upozornily již předchozí studie.

Mitchellová považuje i tyto hypotézy za možné, drží se však hlavního závěru své studie, která propast vysvětluje přeháněním a odhadování ze strany mužů. To zejména kvůli velkému počtu respondentů.

Šéfredaktorka Grahamová souhlasí. „Když muži uvádějí, že měli více sexuálních partnerek než ženy partnerů, má to spíše co dělat s metodologií výzkumu a také s falešnými tvrzeními kvůli společenským normám. O opravdové rozdíly mezi pohlavími tolik nejde,“ soudí.