VIDEO: Jediná cesta je otupět, říkají američtí vojáci v Afghánistánu

, aktualizováno 12:00

Brání vstup do údolí Korengal, do samého srdce talibanského teritoria. Je to jedno z nejnebezpečnějších míst v Afghánistánu, přímo na hranici s Pákistánem. Údolí smrti. Co pro americké vojáky bojové základny Michigan znamená dennodenní služba, ukázal další díl dokumentárního cyklu Pod palbou kanálu Discovery.