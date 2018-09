Porno nás ovlivňuje. Mění naše postoje i jednání, tvrdí věda

Popravdě řečeno, o souvislosti mezi sledováním pornografie a našimi postoji vědci již věděli dlouho. Důrazně však vždy dodávali, že mluví pouze o souvislosti, nikoliv o příčinném poměru. Ano, vědělo se, že lidé s násilnickým uvažováním dávají přednost násilné pornografické produkci. Jsou však násilničtí proto, že je k tomu dovedl onen druh porna? Nebo naopak sledují onen žánr proto, že jsou prostě násilnického naturelu?

Odpověď věda doteď neznala. Studie Daniela Millera z australské James Cook University ji naznačuje. A nevyznívá pro porno přívětivě.

Efekt přinese až odstup

Vědci se však při výzkumu omezili na velmi konkrétní kategorii pornografie, na takzvané taxi porno. Zhruba řečeno v něm jde o to, že taxikář naloží klientku, která se následně nechá přemluvit k drsnému sexu.

Odborníky zajímalo, zda platí teorie sexuálních scénářů. Podle ní nám konzumace porna vštěpuje do hlavy „scénáře“, které poté máme tendenci dodržovat, řídit se jimi i ve skutečném životě. Nemainstreamovou kategorii porna si poté vybrali kvůli časovému efektu. Chtěli mít jistotu, že jejich experiment bude zrcadlit momentální vystavení muže vlivu porna. A předpokládali, že většina jejich dobrovolníků v nedávné minulosti zrovna tento menšinový druh pornografie nesledovala. Později ovšem museli autoři pokusu přiznat, že se ve svém odhadu spletli, třetina respondentů totiž vlivu taxi porna vystavena již byla. „Myslel jsem, že to bude mnohem obskurnější žánr,“ odtušil Miller serveru Fatherly.com.

Pánům v každém případě předložili dva jedenáctiminutové klipy, jeden s názvem „Fake taxi, francouzská turistka si přijde na peníze navíc“, druhé dílko neslo monumentální titul „Fake taxi, heavymetalová groupie to má ráda tvrdě a drsně“. Kontrolní skupina mužů se musela spokojit se vzdělávacími videi z YouTube.

Protože pornografie patří do soukromí, ne do prostředí laboratoře, klipy sledovali respondenti u sebe doma. Poté jim výzkumníci předložili dva hypotetické scénáře – měli odhadnout, jak pravděpodobné je, že by žena přistoupila na sexuální návrhy, v jednom případě právě od taxikáře, ve druhém od šéfa v práci.

A vědci nalezli souvislost mezi taxi pornem a mužskými odhady, že by žena byla svolná. Ovšem pozor, vztah se netýkal všech, kteří ono porno sledovali právě během pokusu. Týkal se převážně jen mužů, kteří se doznali k jeho konzumaci během posledních šesti měsíců.

Mechanismus, jakým se porno vpisuje do postojů, které mají muži k ženám, a do toho, jak je vnímají, vědci neznají. Soudí však, že se efekt dostaví až po jisté době. „Studie poskytuje důkazy o tom, že pornografie může ovlivňovat soudy svých konzumentů ohledně sociální reality. A to tím, že má dopady na jejich vnímání, s jakou pravděpodobností se žena bude nadšeně zapojovat do sexuálních praktik, které jsou v pornografii obecně zachycovány,“ píší autoři.

Server Inverse.com v oné souvislosti poukazuje na případ z Velké Británie, kde muž předstírající, že je taxikář, znásilnil ženu a uvedl, že se nechal inspirovat právě taxi pornem.