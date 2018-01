Porno začalo ve velkém zajímat ženy, ukazují statistiky

„Porno pro ženy“. Právě tohle spojení představovalo loni nejdominantnější trend ve vyhledávání na serveru PornHub. Mezi rokem 2016 a 2017 doznalo mezi návštěvnicemi webu nárůstu neuvěřitelných 359 procent.

„Zdá se, že 2017 byl rokem, kdy ženy udělaly krok dopředu k otevřenějšímu vyjádření svých tužeb,“ komentovala výsledky analýzy Laurie Betito, sexuální terapeutka a ředitelka PornHub Sexual Welness Center.

A načrtla pro mnohé překvapivé spojení: „Hnutí Me Too i vystupování prominentních žen jako Hillary Clintonové a Nikki Haley na světové scéně, to vše jsou doklady, že se ženy cítí posílenější a že našly svůj hlas. A to je známka změn, které přijdou.“ Sebevědomější postoj žen se podle ní odráží i na jejich otevřenějším vztahu k sexualitě a pornografii.

V absolutních číslech bylo nejvyhledávanějším heslem na PornHubu slovo „lesbičky“. To překvapení nepřineslo, je na špici zájmu odnepaměti, protože patří k fantaziím mnoha mužů.

„Porno pro ženy“ vyhrálo, pozornost však připoutají i hesla „Fidget Spinner“ a „ASMR“.

Mezi stoupenci lesbického porna však musíme podle Betito rozpoznat i ženy. „Ani je nemůžeme ignorovat. Lesbické porno jim totiž dovoluje bez rizika prozkoumávat části jejich sexuality. A samozřejmou volbou je tato kategorie pro lesbické a bisexuální ženy,“ připomíná.



Ženy jsou nejperspektivnější část trhu

Trend, který otáčí kompas pornobyznysu směrem k ženám, potvrzuje i konkurenční server xHamster. A nejen to, jeho analýza při pohledu do budoucnosti rovnou hlásá: „Rok 2018 bude rokem žen.“ Konstatuje, že jako předchozí léta i loňský rok zaznamenal nárůst ženské konzumace porna, a to o 2,4 procenta. „A nejenže roste počet ženských uživatelek, chodí dokonce na porno častěji než muži,“ píše analytické oddělení pornoserveru xHamster.

Největší naděje přitom pornoserver upíná na rozvíjející se trhy. Například Jihoafrická republika vykázala nárůst návštěvnic serveru o 23 procent, Saúdská Arábie 11 procent. Globálně představují ženy v průměru 26 procent z uživatelů porna.

Jihoafrická republika a Saúdská Arábie mají nárůst uživatelek porna. Čína naopak pokles.

Jeho analytici přitom prozrazují i to, jaká témata ženy na pornoserveru nejčastěji hledaly. S přehledem vyhrála hesla „mamka“ a „masáž“. Následovala slova „arabský/arabská“, „táta“ a „těhotná“.



Server připomíná, že dějiny porna byly poznamenány mužskou dominancí – produkovalo se pro potřeby pánů. To sice pořád platí, částečnou změnu však přinesl nástup amatérského porna. „Znamená to, že samy ženy produkují víc porna než dříve a přinášejí s sebou nový přístup k pornografii, který může lépe rezonovat u jiných žen,“ uvádí server ve své analýze.

Do budoucna zaměřuje pozornost právě na ženskou cílovou skupinu. „Očekáváme, že v roce 2018 trh pro ženy předčí svým rozvojem trh pro muže,“ předpovídají chladně obchodním jazykem.

Mezi pornoherečkami vyhrála Riley Reidová

Kromě ženského trendu však data serveru PornHub odhalila i jiná překvapení. Na druhém místě se v žebříčku trendů umístila pornografické parodie Rick and Morty, na třetím místě však vyšplhalo hledání termínu „Fidget Spinners“. Ano, boom bizarního zájmu o antistresovou hračku pronikl i do světa porna, absolutního vrcholu dosáhl přesně 21. května 2017.

Takhle vypadá žebříček nejpopulárnějších pornohereček serveru PornHub. Šipky a čísla říkají, o kolik se ve srovnání s loňským rokem dotyčná posunula nahoru nebo propadla.

Laiky a pouze konvenční konzumenty pornografie ještě víc překvapí čtvrtá příčka v žebříčku trendů: je na ní zkratka ASMR. Skrývají se za ní slova Autonomous Sensory Meridian Response“, která v překladu znamení „autonomní smyslově- meridiánová reakce“. Tak se nazývají reakce organismu, při nichž dochází k mrazení nebo mravenčení v oblasti hlavy a podél míchy a které se označují jako „mozkový orgasmus“. Vyvolávat ho může šepot, ale třeba též kartáčování si vlasů nebo poklepávání prstů po dřevě, chroupání sušenek a další zajímavé zvuky.



Česko statistiky obešly Na rozdíl od jiných statistik serveru PornHub Česko výroční zpráva serveru nezahrnuje. Zmiňuje ho jen jednou, v souvislosti s hesly, která vyhledávají švýcarští návštěvníci serveru. Na sedmnáctou pozici totiž doputovalo právě heslo „česká“.

PornHub zachytil nástup onoho fenoménu již v roce 2015. V rámci oné kategorie jeho uživatelé nejvíce pátrali po spojeních „ASMR šepot“, „erotické ASMR“ nebo „ASMR JOI“, přičemž druhá zkratka v hesle, které se tváří jako šifra, znamená „Jerk Off Instructions“, tedy instrukce, jimiž žena přivádí muže k ejakulaci.

Výrazné překvapení naopak nepřinesl řebříček nejvyhledávanějších pornohereček. Ovládla ho Rilea Reidová, na druhém místě se stejně jako loni umístila Mia Khalifa, na třetí příčku se z loňského prvenství propadla Lisa Ann. Čtvrtá skončila Kim Kardashianová, pátá Sunna Leone.