Zdolanými kilometry a kily se chlubíme kvůli narcismu, říká studie

Vzkaz, který sociálně sdílní cvičenci z posiloven, běžci či plavci vysílají okolí, je jednoznačný: Podívejte, jak o sebe dbáme, jak se snažíme, abychom byli fyzicky krásní! Vědci z londýnské Brunel University ono sdělení dešifrovali po zkoumání provozu na facebookových účtech respondentů své studie. Dobrovolníci a dobrovolnice kromě toho též vyplňovali dotazníky ohledně „velké pětky“ osobnostních rysů, tedy extroverze, otevřenosti, přívětivosti, svědomitosti a emocionální stability.

Když dali dohromady výsledky dotazníků s návyky respondentů na sociálních sítích, odhalilo se několik shodných rysů. Lidé, kteří se cítili nejistí, vkládali na Facebook více příspěvků o svém vztahu. Respondenti, které analýza dotazníků identifikovala jako pečlivé, svědomité, psali nejčastěji o svých dětech. Narcisté poté věnovali velké úsilí tomu, aby se svět dozvěděl o jejich jídelníčku a cvičebním programu.

Nejen že se od ostatních lišili obsahem příspěvků, dokonce mezi ostatními čněli i frekvencí, byli mnohem častějšími korespondenty sociálních sítí. Není to však proto, že by ohlašovatelé cvičebních a stravovacích programů kladli takový důraz na to být fit, tvrdí vědci. Je to proto, že usilují o pozornost. A o uznání.

Chtějí být chváleni a jejich příspěvky o sportovních či dietních úspěších pochvaly zaručují. Vedoucí výzkumu Tara Marshallová však varuje, že je to tenký led. „Ačkoli výsledky analýzy naznačují, že se žebrání narcistů vyplácí, protože ke svým příspěvkům dostávají více lajků a komentářů, může to být tak, že jejich přátelé z Facebooku je sice podporují, ale potají nemají takové egoistické jednání rádi,“ říká. Jenže pro příjemce pozitivního hodnocení je jedno, zda je upřímné, nebo nikoli. Sebeuspokojení mají z obou reakcí.