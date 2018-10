VIDEO: Chlap je pro nás zaplacená složenka, tvrdí české prostitutky

V jednom případě potrat a vyhození z bytu otčímem, ve druhém dítě, velké dluhy a nezaměstnaný partner. Obě ženy dovedla tíseň k tomu, že se začaly živit prostitucí. Eskortní služby, privát, noční kluby.

A psychický nápor. „Prvního klienta z nightclubu jsem obrečela a psychicky jsem se z toho složila. Cítila jsem se špinavá, cítila jsem, že jsem udělala hroznou věc,“ přiznala Lucie.

Nejde však jen o placenou premiéru. Stigma, které se s prostitucí pojí, ničí sexuální společnice neustále. „Mnohokrát jsem z toho byla psychicky vyčerpaná, několikrát jsem chtěla odejít. Ale mám tak velký dluh, že nevím, jak bych to zvládla zaplatit,“ říká Petra. Dodává, že se proto prostitucí bude živit tak dlouho, dokud to půjde.

Lucie plánuje sexuální byznys opustit. Nejraději by odjela do zahraničí, hledá si práci. Zatím se však řemesla drží i ona. „S klientem počítám minuty. Hlavou se mi honí, co vše z výdělku zaplatím. Chlap je pro mě zaplacená složenka,“ líčí v druhém pokračování cyklu Jiné tváře lásky.