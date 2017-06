Průlom ve světovém horolezení: Američan zdolal El Capitain sám a bez jištění

Podle respektovaného horolezce a horského vůdce Branislava Adamce se jedná o unikátní výkon, významem srovnatelný s loňským výstupem na El Capitain, který se podařil Adamovi Ondrovi.

„Jsou to ale dvě odlišné disciplíny. Adam Ondra si vybral Dawn Wall, mnohem technicky obtížnější trasu, a spolulezec jej při tom jistil proti pádu. Alex Honnold lezl klasickou, mnohem méně náročnou trasu Salathé Wall, variantu Freerider, avšak zcela bez jištění. To je především o psychice,“ vysvětlil Adamec.

Honnold snil o tomto extrémním výstupu osm let. V sobotu se 31letý lezec stal prvním člověkem, který zdolal žulovou stěnu o délce 914 metrů bez jakýchkoli bezpečnostních pomůcek. „Je to jako lezení po skle,“ komentoval zdolání dvou nejtěžších úseků.

„Byl jsem docela vzrušený,“ řekl Honnold v rozhovoru pro Associated Press poté, co se dostal na vrchol. „Je to něco, o čem jsem snil tak dlouho a na čem jsem pracoval tak tvrdě, že je to velmi uspokojující,“ uvedl.

Na samotný výstup se začal připravovat před dvěma lety. Neustále měnil trasu, zkoušel to se zajištěním a snažil se zapamatovat si každou škvíru, každý výstupek, který by mu pomohl stěnu zdolat. Nejtěžší část trasy je asi 800 metrů nad zemí, kde jsou jen velmi malé chyty, kde se zachytí jen palec.

Ale ještě náročnější bylo překonat psychické překážky, řekl Honnold, který leze už 20 let. Pozorovatelé soudí, že jeho výstup posunuje hranice sportu, který vyžaduje vysokou fyzickou připravenost, velkou míru rizika a nesmírně silnou psychiku.

Honnold se o stejný kousek pokoušel již vloni na podzim, ale ukončil ho kvůli špatným podmínkám po pouhé hodině lezení. Letos začal tak, že nejprve předchozí víkend vylezl trasu Freerider spolu s dalším špičkovým americkým lezcem Tommi Caldwellem. Zvládli to za pět a půl hodiny a překonali tím dosavadní rychlostní rekord. Potom Honnold cestu ještě slanil a pro jistotu zkontroloval, zda na skále zůstalo magnézium, kterým si označil nejdůležitější chyty a stupy.

„Tohle se ještě nikdy nikomu nepovedlo... a je těžké si představit, že se k tomu někdo přiblíží,“ řekl Daniel Duane, autor knihy o historii nejslavnějších horolezeckých výkonů na stěně El Capitan.

Honnold vyrůstal na předměstí Sacramenta v severní Kalifornii. Na umělé stěně tam začal cvičit lezení už v 11 letech. Později dokonce odešel z kalifornské univerzity Berkeley proto, aby mohl začít zdolávat velké vrcholy po celém světě.

Kudy lezl Freerider je varianta staré cesty Salathé Wall na El Capitan. Celkově má Salathé 33 délek a Freerider z toho činí 4 délky s obtížností 7c+ (5.12d). Vylezl ji poprvé Alex Huber. Server Horydoly.cz zdůrazňuje, že zdolat Freerider patří do snů nejlepších lezců světa. Samozřejmě s partnerem a jištěním. Jenže Honnold to dokázal i bez toho.

Patřil dokonce k několika elitním lezcům, které v roce 2014 přestala podporovat společnost Energy Clif Bar, produkující energetické doplňky. Stalo se tak po zveřejnění dokumentu o horolezcích, kteří riskovali život, když nepoužívali jištění.

Honnold, však odmítá kritiku, že by jednal bezohledně a zbytečně riskoval. „Chápu, že pro ne-horolezce to vypadá naprosto šíleně. Ale já se věnuji lezení už 20 let a pravděpodobně šest nebo sedm let tomuto konkrétnímu projektu. Nejsem nějaký bláznivý kluk, který se z ničeho nic rozhodl udělat bláznivou věc. Zabralo to roky úsilí,“ řekl.

„Vystupovat bez jištění v těchto podmínkách chce obrovskou sebekontrolu,“ dodal Duane. „Vyžaduje to intenzivní snahu nepustit k sobě strach a soustředit se na úkol před vámi.“ Podle něj má právě Honnold vzácnou schopnost ovládat strach i tělo po dlouhou dobu.