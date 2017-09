S nahotou problém nemám, říká MOgirl Karolína

Přiznává, že není puritánka. „Nahota pro mě neznamená prakticky nic, je to vlastně základní vlastnost nás všech, je nám všem společná, ať už fyzická, nebo emoční,“ říká. A s onou fyzickou problém nemá. Dodává však, že pokud by se například před fotoaparátem svlékla, nebylo by to z exhibicionismu, ale proto, aby svou nahotou něco vyjádřila. „Ale je pravda, že jsem se dlouho nikde nahá nevystavovala,“ směje se.

Člověk si ji získá inteligencí, všeobecným přehledem a zájmem o aktuální dění. „S omezeným člověkem si absolutně nemám co říct. Hodně čtu a dost se to odráží i na tom, jaké mám kolem sebe přátele,“ líčí.

Na mužích ji spolehlivě rozladí pohrdavý přístup k ženám i k životu. „Absolutně mě iritují macho typy. S klukem vedle sebe se musím umět pobavit a mít podobnou životní filozofii, například o rasistu bych si neopřela ani kolo,“ zdůrazňuje.

Posedlost Stephenem Kingem

Pokud by si měla vybrat, v jakém zvířecím těle by jí bylo nejlépe, neváhala by: „Kočka! Je snad někdo, kdo by nechtěl být kočkou? Nezávislou, s tajemstvím a vystupováním aristokratky.“ A jasno má zcela konkrétně, nejradši by byla svou perskou kočkou Gwen. „Protože ta se má nejlépe na světě,“ vysvětluje.

MOgirl Karolína Vystudovala střední veřejnoprávní školu, teď v září se po pár letech vrací na vysokou školu, obor sociální práce. Pracuje v administrativě v rodinné firmě v Českých Budějovicích, kde i žije. „A momentálně jsem čerstvě vdaná,“ prozrazuje.

A byla-li řeč o knížkách, je třeba dodat, že jejím oblíbencem je Stephen King. „Jsem jím posedlá,“ nezastírá Karolína. Pokud by měla sama sebe situovat do filmu, sáhla by právě po Kingově knižní předloze. „Děj by se odehrával v mých oblíbených osmdesátkách, hrál by k tomu roztomilý jukeboxový soundtrack a já bych byla hrozně odvážná, silná a charismatická. A umřela jako jedna z prvních v boji dobra se zlem za dobrou věc,“ usmívá se.

Většinu jejích tetování tvoří zvířata a přírodní motivy. „I proto, že pocházím ze Šumavy a na zvířata a přírodu jsem hodně fixovaná,“ říká s tím, že přírodního směru se bude držet i dál. Aktuálně plánuje tetování na břicho. „Spousta lidí mě od toho odrazuje, že to je antisexy, ale já se s tím asi nějak srovnám,“ říká. Ostatně, netají, že se do věcí hrne spíše po hlavě.

Velké změny však ve svém životě neočekává. „Jsem vdaná za hudebníka, takže po koncertech budeme lítat asi do konce života,“ usmívá se a dodává: „Určitě bych však chtěla časem odejít natrvalo z centra města někam na periferii nebo na vesnici.“

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MO-mag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

