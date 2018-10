Sexuální jiskru do dlouhodobého vztahu dokáže vrátit každý, tvrdí studie

Popravdě řečeno, její autoři spojují lepší sex s tím, co nazývají „seberozšiřujícími činnostmi“. A to zní samozřejmě přespříliš složitě a vlastně i vědecky odcizeně. Žádná věda to však není, mají jimi na mysli nové, dosud nevyzkoušené aktivity, které pomohou rozšířit pohled na svět. Činnosti, které nám dopřejí nové zkušenosti, dovednosti a perspektivu. A s tím i pocit vzrušení a osobního růstu, jak poznamenává server MBG.

Spojení mezi takovými zážitky a oživením sexuálního života je pochopitelné. A autoři studie vydané v magazínu Journal of Social Psychology předkládají hned několik vysvětlení. „Seberozvoj zvyšuje jejich sexuální touhu například tak, že páry zažívají během oněch aktivit intimitu, která následně podporuje touhu,“ píší ve své práci. Jinými slovy, sdílení společného zážitku si najde cestu do ložnice a promítne se do touhy po sdílení sexuálních chvil.

Ovšem nejen to. Mechanismus vedoucí k revitalizaci intimního života může uvést v chod i fakt, že během nových aktivit se partneři vnímají vzájemně více nezávisle. Za dlouhé roky trvajícího vztahu spolu možná přespříliš srostli. Při nové aktivitě můžete zaznamenat jiné stránky své partnerky, můžete se o ní dovědět něco, co jste předtím nepostřehli, uvidíte ji v novém světle – a to může vyvolat touhu podobné té z počátečních fází vztahu.

A protože termín „seberozšiřující“ zní opravdu trochu výhružně, server Bustle dodává, že se novými zážitky rozhodně nemyslí výlet do And nebo výprava na raftech na Sibiři. Spoluautorka studie Amy Muise s ním souhlasí. „Nevyžaduje to spoustu peněz nebo podstupování šílených extrémních sportů,“ zdůrazňuje. Můžete ve dvou například navštívit část města, kde jste ještě nebyli, učit se cizí jazyk. Tak snadné to je.

Návod podepřený výzkumem

A podle výzkumu to funguje. K ruce přitom měli několik stovek dlouhodobých párů. Ve dvou vlnách je přitom nechali každý den po dobu tří týdnů vyplňovat dotazníky, kde se každého jednotlivě ptali, do jaké míry se díky svému partnerovi či partnerce naučili, nebo zažili něco nového, jak šťastní ve vztahu onoho dne byli a zda měli sex, a pokud ano, jak uspokojivý byl. Výsledky byly přesvědčivé. Páry, které přes den vykázaly to, čemu autoři výzkumu říkají „seberozšiřující“ aktivity, měly onoho dne větší pravděpodobnost sexu. A větší šanci, že bude kvalitní.

Potvrdil to i následný pokus. Při něm dali vědci části párů za úkol, aby si přes den společně dopřál nového zážitku. Ukázalo se, že právě tyto dvojice měly více touhy a sexu než druhá skupina.

Server Bustle dodává, že nové aktivity a zážitky se dají hledat i přímo v posteli. Cesta přitom vede skrze opuštění omezeného pohledu na to, co je to sex.

„Lidé se v ložnici začínají nudit proto, že mají úzký náhled na to, co to sexualita a sex je,“ uvedli sexuální odborníci Cristina Boschová a John Robinson z centra The Hormone Zone. „Pokud máte za to, že skvělý sex záleží na tom, jak tvrdě a rychle ho dokážete dělat, potom se připravujete o rozmanité vrstvy intimní zábavy a potěšení, které se ve zdravém vztahu mohou rozvinout.“

Ani v tomto případě to nemusí znamenat nic komplikovaného. Stačí zkusit novou sexuální hračku či vyměnit ložnici na hotelový pokoj.