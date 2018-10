Sex s vaší ex nemusí být destruktivní. Průkopnická studie boří mýtus

Mnohdy je to vemlouvavé lákání. Emocionální rozdíly dovedly vztah k rozchodu, ale fyzická náklonnost někdejší partnery stále svádí do postele. Jde přece jen o sex. Všechna doporučení odborníků před oním lákáním varovala – a možná se pletla. Studie vydaná v magazínu Archives of Sexual Behaviour totiž tvrdí, že příležitostné intimní hrátky nestojí smíření s ukončením vztahu v cestě.

Chtěli sex a cítili se po něm lépe. I po rozchodu

Studie shledala, že sex po rozchodu vyhledávají bývalí partneři, kteří na sebe navzdory rozpadu svazku stále myslí. To není překvapivé zjištění. Zaskočí však závěr výzkumu, podle něhož je to nežene do náruče smutku, úzkosti nebo deprese. „Ve skutečnosti se ve všedním životě cítili pozitivněji,“ shrnuje studii tisková zpráva na serveru Science Daily. A server Big Think cituje vedoucí studie Stephanii Speilmannovou z Wayne State University, podle níž bychom měli svůj přístup k tématu přehodnotit.

K závěrům její tým dospěl na základě dvou pokusů. Při prvním dobrovolníci vyplňovali každý den po dobu dvou měsíců po rozchodu dotazník, který vyzvídal, jak se onoho dne cítili, jak jsou emocionálně blízko svému někdejšímu protějšku a zda se s ním pokusili o sexuální kontakt. Druhá anketa se zajímala právě o pokusy o sex, zda byly úspěšné a jak si jsou bývalí partneři stále emocionálně blízcí.

Výsledky odhalily, že snaha většiny z těch, kteří o sex po rozluce usilovali, byla úspěšná. Intimních chvil v posteli se dočkali. Výzkum však ozřejmil, že jim to neztížilo vypořádání s rozchodem. Naopak, uvolnilo to cestu pozitivnějším pocitům.

Příliš krátká doba

Spielmannová přitom nezastírá, že její práce, která si vzala k ruce 113 dobrovolníků, je pouze předběžným výzkumem. Podtrhuje však podle jejích slov, jak pestré mohou být způsoby, jak se lidé z rozchodů zotavují, a volá po zkoumání v delším časovém úseku.

Právě krátký časový interval je značným limitem studie podle vztahového poradce Gurpreeta Singha, jehož se na názor ptal server Huffington Post. Závěry studie však bere s rezervou nejen proto. Sex po rozchodu totiž zkrátka vyvolává očekávání a ztěžuje odloučení. „Spaní s bývalým partnerem udržuje spojení naživu. Mezi vaším emocionálním vkladem a očekáváními je rozdíl. V dlouhodobém horizontu, a tím se autoři nezabývali, se pocity mohou měnit a s nimi i očekávání obou partnerů,“ vysvětluje.

V britské mutaci serveru Huffington Post s ním souhlasí Suzi Godsonová. „Sex s ex může znovu zažehnout oheň. Jenže ráno bude všechna zátěž, která vás srazila k zemi, zase zpět,“ varuje. A v listu Washington Post sexuální poradkyně Allison Moonová podotýká, že po rozchodu procházíme detoxem. A že sex není metadon, ale droga sama. „A když budete chodit k dealerovi, závislosti se nezbavíte,“ zdůrazňuje.