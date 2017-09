Jak vypadal sex ve středověku, poví v Rozstřelu historik Jaroslav Čechura

Podle Jaroslava Čechury nebyl sex ve středověku nijak tabuizovaný, i když nám to dnes tak může připadat. „Je to jeden z mýtů a myslím, že za to dost může 19. století. To bylo prostoupeno romantismem a snažilo se z dějin vytahovat takové ty vzletné ctnosti, ale zapomnělo na to, že lidé žili svůj obyčejný život. A zejména v baroku, který byl jaksi nábožensky exaltovaný, byla realita jiná. Sex byla věc veřejná,“ říká historik

Jaroslav Čechura Narodil se v roce 1952, specializuje se na novověké sociální dějiny, tedy historii onoho období s pohledu zdola společnosti, skrze každodennost, sexualitu, rebelii, kriminality, kulturu venkova. Je jedním z nejvýznamnějších představitelů české mikrohistorie. Rozstřel, jehož bude hostem, vysíláme v pátek 8. září od 12:30 hodin.

Dokonce ani v gotice nebyli lidé přehnaně odříkaví. I tam byla sexualita dosti otevřená, byť máme z této doby málo pramenů.

„Někdy se z nich však ona obyčejná každodennost tak ozve, až jsme překvapeni. O obcování se v pramenech nejčastěji hovoří u situací, kdy došlo k maléru. To znamená, že žena byla v jiném stavu, vyšetřovalo se to, zjišťovaly okolnosti, podmínky, jak k tomu došlo, jestli tam byl alkohol...,“ dodává Čechura.

Sexuální interakce se odehrávaly na řadě míst, od kostelních staveb přes radniční věže, sklepení, městské brány až po nejrůznější přírodní zákoutí.

„Sex byl rozhodně aktem potěchy. Představte si následující situaci, to je můj oblíbený příklad: Hospoda, přijde do ní demobilizovaný voják, seznámí se v ní se ženou pochybné pověsti... a za půl hodiny skončí za nejbližší stodolou. To opravdu není setkání dvou lidí, kteří by se chtěli rozmnožovat,“ směje se Jaroslav Čechura.