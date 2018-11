Všichni čekali, že uděláme chybu, říká zakladatelka sexuální asistence

Se svými kolegyněmi hledala takové sexuální pracovnice, které mají k sexu vztah a vlastní sexualitu si dávno vyřešily. „Potřebovaly jsme ženy, k nimž máme důvěru a které měly odvahu,“ dodává k projektu, který začal vznikat na půdě uskupení Rozkoš bez rizika a později přerostl v samostatnou organizaci Freya.

Kvinteto průkopnic se najít povedlo. „I pro ně to bylo riskantní, byly pod palbou médií. Všichni čekali, že se udělá chyba, aby se sexuální asistence mohla pošpinit. To se naštěstí nestalo,“ říká Šídová.

Bylo to i díky práci a mediální obraně, kterou projektu věnuje Vladana Augstenová.

„Když se hendikepované dítě narodí, přestanou rodiče myslet na to, že to je či bude muž nebo žena. Je to postižené dítě, s nímž budou mít spoustu starostí. Už tam je budoucí sexuální energie degradována. Člověk se odsunuje se na méně hodnotného, není to sexuální bytost,“ ilustruje Vladana Augstenová, jak hluboko v nás je zakořeněný mýtus o tom, že hendikepovaní nemají sexualitu.

I proto považuje svou novou profesi za velmi přínosnou. „Našla jsem v ní sebeúctu, sebehodnotu,“ říká.