Sexuální roboti už jdou. Budou mít bionické penisy a pohádkovou výdrž

Harmony, jak se sexuální robotka roku 2017 jmenuje, vyvolala erupci. Je totiž povedenější než všechny ostatní pokusy o neživou sexuální partnerku. Robotka zvládá napodobovat několik výrazů tváře, mrká, hýbe hlavou a při mluvení dokonce i ústy. K dostání je v několika modelech, skrze mobilní aplikaci může její lidský protějšek měnit její hlas i „osobnost“.

„Je kombinací nejvyšší světové kvality, jde-li o figurínu, s pokročilými robotickými komponenty. A je opatřena naprosto přizpůsobitelnou umělou inteligencí, proto je schopna té nejpříjemnější konverzace a interakce, kterou můžete se strojem mít,“ připomíná server IFL Science! slova šéfa firmy Realbotix Matta McMullena.

Tím však vstup robotů do lidských ložnic nekončí. Letos má Harmony následovat sexuální robot, zatím beze jména.

Robot na sex i romantiku

Jak bude vypadat jeho exteriér, tušíme. Firma Realbotix prozradila, že vycházet bude z „mužských“ sexuálních figurín, které nabízí v celkem deseti konfiguracích její sesterská společnost Real Doll. Ředitel McMullen navíc neopomíná zdůraznit, že sexuální přednosti vyvíjeného robota budou takřka bez limitů.

Firma zatím neví, zda robotův bionický penis bude napojen na rozhraní umělé inteligence v hlavě, nebo bude mít své vlastní. Jedno však mohou odpřisáhnout, jak McMullan zdůrazňuje: jde-li o jeho velikost, tvar či výdrž, „budou limity až v nebesích“. A dodal, že výsledek bude mnohem pokročilejší než vibrátor.

Robot však bude muset jako partner do ložnice zvládnout mnohem víc dovedností než Harmony. „Aby byl skutečně působivý, musí se hýbat. Bude potřebovat zvládat pohyb v kyčlích. Právě to na něm ženy ocení,“ vysvětlil serveru Rebel Circus McMullan.

Barcelona má nevěstinec s figurínami Jmenuje se Katy. Má velká prsa, smyslné, snad až příliš vykroužené rty, zelené oči a dlouhé blond vlasy. A je pro každou špatnost. Je jednou za čtyř silikonových modelek, které nabízí nevěstinec erotických figurín v Barceloně.

Jenže jen o sex nepůjde. „Máme mnoho zákaznic, které mají zájem o koupi robotů jako společníků pro rozhovor a společnost,“ cituje McMullena server outerplace.com: „Je důležité, že lidé vědí, že to je více než jen sexuální hračka.“ To proto musejí být jeho konverzační schopnosti co nejlepší. A nejen to, měl by umět tančit a v plánu mají jeho vývojáři i to, že dokáže ženu nést v náručí. Ano, má být též romantickým milencem.

Trh na roboty čeká

Experti dávají jejich ambicím šance. Autor knihy Love & Sex with Robots David Levy si je jistý, že dámy budou za sexuální roboty utrácet spousty peněz. Ostatně, erotickým hračkám propadly – a produkty firmy Realbotix „jen“ posouvají vibrátory na mnohem, mnohem vyšší úroveň.

„Zajímá-li ženy uspokojení s pomocí vibrátoru, představte si, jak se budou cítit s robotem, který je obejme kolem ramen a sladce sevře,“ líčí Levy.

Matematička z Harvardské univerzity Cathy O’Neilová jde ve svém vyjádření pro Bloomberg ještě dál. Podle ní je dokonce naprosto možné, že ženy nakonec budou dávat přednost chytrým kyborgům před muži.

„Nepleťme se. Neříkám, že bychom měly chtít žít v militantně feministickém světě bez mužů. Vůbec ne. Jen navrhuji, že by muži a ženy mohli koexistovat, ale ne nutně spolubydlet,“ píše.