Šlofík není lenošení. Dopřávejte si ho, pomáhá rozhodování

Jeho autoři z University of Bristol prokázali, že díky rychlému spánku dokážeme lépe zpracovat podněty, které jsme zachytili, ovšem nikoli vědomě, pouze podprahovým vnímáním. Jinými slovy i polední šlofík umožní pochopit něco, co byste bez něj vědomě nezaznamenali. Spánek, dokonce i ten krátký, dokáže zvyšovat výkon mozku, tvrdí autoři výzkumu v tiskové zprávě na vědeckém serveru EurekAlert.com.

Rozsah studie zveřejněné v magazínu Journal of Sleep Research nebyl velký, vědci si vzali k ruce pouhých šestnáct dobrovolníků. Směr experimentu však byl průkopnický a jeho výsledky zásadní a důvěryhodné, tvrdí.

Respondenty přitom vědci vystavili trochu šibalskému testu. Na monitoru jim představovali slova, která měli rozřazovat do kategorie „negativní“ a „pozitivní“. Přichystali si na ně však chyták, před hlavním slovem na obrazovku poslali jiné slovo. Na pouhých 33 milisekund, příliš krátce na to, aby ho dobrovolníci zaznamenali vědomě, avšak dost dlouho na to, aby ho zachytili podvědomě. Některé „podprahové“ slovo s vyzněním onoho hlavního souznělo, někdy si s ním odporovalo, a proto rozhodování ztěžovalo.

Následně části z účastníků pokusu dopřáli devadesátiminutový spánek, zbytku naordinovali bdělost. Poté obě skupiny povolali znovu k testům. Výsledky byly očividné a přesvědčivé. Dobrovolníci občerstvení spánkem si s úkoly poradili rychleji a správněji. A nejen to, rychlejší výkon jejich mozků potvrdila i měření.

Podle serveru Inverse.com svědčí výsledky experimentu o tom, že spánek prospívá práci mozkových obvodů, které neustále zpracovávají informace bez našeho vědomí. „V jistém smyslu se zdá, že šlofík pomohl účastníkům pokusu ignorovat konfliktní informace, které by mohly pokazit jejich rozhodování,“ uvádí server.

Server BigThink shrnuje, že studie prokázala, že spánek, byť rychlý, nám pomáhá rychleji zpracovávat podvědomé informace. „Naše zjištění jsou pozoruhodná v tom, že se aktivita odehrála za absence úmyslného vědomí, jen skrze zpracování podnětů, jimž byli účastníci vystaveni implicitně, mimo své úmyslné vědomí,“ cituje spoluautorku studie Lizu Coulthardovou server Bustle.

Dáváte si po obědě šlofík, když můžete?