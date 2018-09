VIDEO: Lukáš ze sebe dělá Bílou i Vondráčkovou. Podoba je neskutečná

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Když měl Lukáš těsně po maturitě, převlékl se za vánoční stromeček. Poprvé v životě se tak pokusil něco ztvárnit. Poté se začal živit jako travesti umělec. „Mám touhu převlékat se do čehokoliv, co mě zaujme. Naučit se danou věc, tím pobavit lidi a dát tam ještě přidanou hodnotu, tedy spíš zparodovat tu věc nebo postavu,“ vypráví mi Lukáš.

Kolem sebe má tým lidí. Například choreografa Vojtu Červinku, který se stal mistrem světa v same-sex dance, tedy v kategorii, kdy spolu tančí lidé stejného pohlaví. Vojta má perfektně nastudované zpěváky i zpěvačky, Lukáše poté učí pohyby i výraz.

„Lucka Bílá je pohybově poměrně nenáročná. Protože je malinká, nosí vysoké boty, na kterých se nedá moc pohybovat. Ruku má ukotvenou na noze nebo na hrudníku. Vydrží takhle stát celou písničku. Rameny dělá malé pohyby odzadu dopředu, vždy jdou naproti sobě. Když dozpívá výšku, jde hlavou dolů, zavře oči,“ popisuje Vojta Lukášovi i naprosté, ale podstatné detaily.

I když Lukáš dělá travesti umělce dlouho, stále o sobě tvrdí, že dané postavy neumí ještě perfektně. Proto se čas od času schází s choreografem, aby si všechny pohyby i gesta oživil.

Prsa musí být našitá

Podstatné jsou také šaty. O ty se skupině Screamers, se kterou Lukáš vystupuje, stará kostýmová výtvarnice Jana Beránková. Vytváří i vlastní modely, inspiruje se stylem typickým pro každou zpěvačku či zpěváka. Například pro vystoupení, kdy Lukáš ztvárňuje Lucii Bílou, vytvořila černobílé šaty s volánky.

„Lucie Bílá je hodně známá volánky a širokými sukněmi, do kterých schovává velikánské boty, aby byla vysoká,“ říká Jana.

V krabici vidím několik vycpávek. Každé šaty pro travesti vystoupení jsou specifické i tím, že je mají přidělané. „Je potřeba, aby kluci měli prsa našitá. Protože je většinou otázkou jedné dvou minut, kdy se převlékají a zase utíkají na pódium,“ popisuje Jana, jak to chodí v zákulisí.

Líčí se až dvě hodiny

Aby se Lukáš mohl začít líčit, musí mít oholenou tvář. Poté si připraví nejrůznější šminky a pustí se do toho. „Někdy mi to zabere desítky minut, někdy dvě hodiny. Umím to rychle i pomalu,“ říká.

Lidé, kteří chodí na travesti vystoupení, se těší hlavně na zpěvačky. „Bez zpěvaček bychom nebyli. Zpěvačky jsou to, proč lidi přišli. Pojďme se podívat na chlapce v dámských šatech, chacha chichi. Ale doba se mění. Například v posledním programu skupiny Screamers jsme měli více pánských rolí než dámských. Celkem jsme během večera vystřídali vždy 64 kostýmů, 32 paruk a 18 párů lodiček,” vzpomíná Lukáš.

Měl dokonce tu čest vystoupit na několika koncertech českých zpěváků i zpěvaček. Zahajovali jsme koncerty Heleny Vondráčkové, Ilony Csákové, Evy Pilarové. Pochopily, že jsme klauni. Taky jsme měli štěstí zatančit si na jednom jevišti s Boney M,“ raduje se Lukáš.

A jako první předvede Helenu Vondráčkovou. Jakmile se dolíčí, obleče se, nasadí si paruku, kterou rozčeše i nalakuje, následně si už jen zavěsí náušnice. „Tomu se říká satirování. Paní Vondráčková nosí velké náušnice, ale tyto jsou zas přehnaně velké,“ vysvětluje. Následně už jde na parket a ztvární Helenu s hitem Sladké mámení.

Poté jen přehodí paruku, lehce upraví líčení a už je z něj Lucie Bílá. Na závěr si střihneme duet Toužíš, kdy Helenu Vondráčkovou ztvárním já. Na to, jak se z mužů stanou zpěvačky i jak se nám vystoupení povedlo, se podívejte ve videu.