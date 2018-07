Sněz, co můžeš: jak to, že bufety s neomezenými porcemi nezbankrotují

Chceme se najíst, ba přímo přejíst, ale současně nechceme mít pocit, že na sobě samých příliš šetříme. Takový je závěr spotřebitelské studie, provedený Cornell Food & Brand Lab v roce 2014. Její cíl? Posvítit si na ekonomiku samoobslužných bufetů a také spokojenost zákazníků. Ukázalo se, že pokud v jeden den nastavil provozovatel univerzální cenu za jídlo čtyři dolary a druhý den ji zvýšil na osm, lidé si více pochvalovali dražší pokrmy. I když byly v obou případech totožné.

Výzkumník Brian Wansink k tomu dodává: „Je to jako sebenaplňující se proroctví. Bylo to levné? Pak to ani nemohlo být dobré. Bylo to dražší? Tak to muselo za něco stát.“