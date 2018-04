Sovětské mapy světových měst byly jako Wikipedia a Google Maps v jednom

, aktualizováno

Podle sovětských civilních map vlastních oblastí se spolehlivě bloudilo. A to byl záměr, měly totiž mást Západ i za cenu nepoužitelnosti pro vlastní obyvatele. Sovětské mapy jiných zemí však byly ty nejpřesnější a nejdetailnější. Obsahují i informace o tom, čím si v kamnech topí pastevci v asijských horách.

Sověti byli pečliví: takhle detailně zmapovali New York (vpravo) a přístavní terminál v Jersey. | foto: repro z knihy John Davies: The Red Atlas (How the Soviet Union Secretly Mapped the World)