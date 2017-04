Šíří se nová forma sexuálního útoku. Muži si potají sundávají kondom

Označení odkazuje na slovíčko „stealth“, tedy „tajný“, „tajnost“. Praktika vyšla na světlo a dostala se do zpráv díky studii, kterou vydal magazín Columbia Journal of Gender and Law. Její autorka Alexandra Brodsky z prestižní Yalské univerzity v dokumentu popisuje oběti útoků i on-line komunitu mužů, kteří se jich dopouštějí. Rekrutují se jak z řad heterosexuálů, tak gayů. Jejich krédem je, že „rozsévat semeno“ je právem každého muže. Právem, které stojí i nad partnerčin či partnerův souhlas či nesouhlas.

Chce-li penis, musí chtít i sperma

„Stoupenci stealthingu vycházejí z ideologie mužské nadřazenosti, podle níž je násilí mužovým přirozeným právem,“ píše Brodsky. A přibližuje, že v odvrácených koutech internetu členové bizarní komunity sdílejí tipy, jak se praktiky dopouštět, a vzájemně se povzbuzují.

Jak početná a vlivná komunita to je? Data neexistují. Na internetu však nedá moc úsilí její stopy najít. „Je to nebezpečné a nezodpovědné? Absolutně,“ píše jeden z uživatelů serveru Experience Project, nicméně přiznává, že s praktikou začal ve svých šestnácti a dělá ji dodnes. Se čtenáři se dělí o triky, tipy a techniky, jak si zkušenost „stealth sexu“ užít, patří mezi ně sabotáž kondomu i jeho vysvléknutí.

Dočkal se mnoha pozitivních komentářů. „Dobře řečeno, je právem muže naložit jí do ***,“ uvádí jeden, shodují se i další: „Naprostý souhlas. Podle mě nemůže chtít jedno a ne to druhé. Když chce klukův ***, musí chtít taky jeho semeno.“ Další se cítili novou praktikou osloveni. „Je to tak lahodně sprosté,“ rozplývá se další a jiný uživatel serveru si prý vzal tipy k srdci: „Skvělé rady, sám jsem s tím plánoval začít!“

Ještě jiný uživatel připomněl, že praktika se zdaleka netýká jen heterosexuálního sexu. „Když jste gay, je to mnohem snazší. Dejte si ho do pozice zezadu a...“ popisuje. Praktiku podporuje a rady pro její provozování poskytuje i Mark Bentson, představitel nebezpečné komunity gayů nazývané Bareback Brotherhood. Společenství je zodpovědným gayům trnem v oku, jelikož oslavuje nechráněný, nebezpečný sex pod sloganem, který zní po překladu do spisovné češtiny jako „Souložte více. Mějte menší obavy. Ničeho nelitujte.“

Znásilnění

Studie Alexandry Brodsky začíná svědectvím pracovnice krizové linky pro oběti znásilnění. Přiznává, že s případy svléknutí kondomu bez vzájemného souhlasu se setkává stále častěji. „Ty příběhy často začínají podobně,“ líčí, „oběti říkají, že si nejsou jisté, zda to bylo znásilnění... Cítí se znásilněny, nemají však slovo, které by stanovilo, co na nich bylo spácháno.“

Sama Alexandra Brodsky přitom termín „stealthing“ nevidí jako příhodný. „Zní to jako něco, co je sice podfukářské a nechutné, ale co je vlastně jen takovou bláznivou nanicovatostí,“ vysvětluje, proč s označením nesouhlasí. Je to však vážný útok, který s sebou nese riziko nechtěného otěhotnění, sexuálně přenosných chorob, viru HIV.

S Brodsky souhlasí zástupy dalších. „Vždy mě překvapí, když se objeví nová označení, jako je stealthing, aby popisovala jednání, která jsou prostě sexuálním útokem,“ říká za mnohé Katie Russellová z britské organizace Rape Crisis. „Pokud dá někdo souhlas k sexuálnímu aktu s použitím antikoncepce a vy uprostřed aktu změníte podmínky onoho souhlasu, je to sexuální zločin. Když se tomu dá termín jako stealthing, jednání se trivializuje.“

„Je to zločin, je to znásilnění,“ uvedla i senátorka za stát Colorado Rhonda Fieldsová. „Pokud žena řekne Navlékni si kondom, pak muž nemá právo měnit pravidla.“

Její názor podporuje i nedávný případ ze Švýcarska. Soud v Lausanne letos v lednu odsoudil muže, který si během sexuálního aktu sundal prezervativ bez vědomí partnerky, za znásilnění.

Považujete odložení kondomu navzdory předchozí dohodě za znásilnění, přinejmenším morálně?