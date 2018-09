Stelete si postel? Máte víc sexu i přátel, tvrdí výzkum

Zkoumal ranní zvyklosti dvou tisícovek Američanů a Američanek a zjistil, že úhledně ustlaná postel nebo ledabyle zanechaný chuchvalec přikrývek a polštářů vypovídá o vašem životě víc, než byste řekli. Leckterá zjištění nejsou až tak překvapivá. Tak například: lidé, kteří opouštějí postel bez ustlání, podle studie nedodržují sliby, ponocují a ráno ignorují budík.

Studie však odhalila i nečekanější souvislosti. Stoupenci úhledně urovnaných ložnic bývají extroverti, pracují v technologických či zdravotnických odvětvích, zatímco lidé z opačné skupiny se rekrutují z řad introvertů zaměstnaných v obchodních a finančních oborech. Ti první mají rádi jazz a romantické filmy a s gustem vaří, druzí dávají přednost rockové muzice a komediím a čas tráví spíše u televize než v kuchyni.

Šťastný život zaručí spánek a sex Dobré spaní, fajn sex, jistota pracovního místa, zdraví blízkých příbuzných a dobré svazky s komunitou kolem nás. Spokojený život se pojí právě s tímto kvintetem faktorů. A vůbec nejdůležitější je kvalitní spánek. Tvrdí to studie Oxford Economics.

Ale nejen to. Ustlaná postel podle výzkumu svědčí o bohatším sexuálním životu, konkrétně o milostných hrátkách třikrát týdně, zatímco rozházené ložní prádlo diagnostikuje sex dvakrát do týdne, referuje list New York Post. A server Valdosta Today dodává, že urovnané přikrývky poukazují na sebevědomou, dobrodružnou a společenskou povahu. Opačný ložnicový model na svého obyvatele vyzrazuje, že je spíše stydlivý, náladový, sarkastický, ale zvědavý. Bez ohledu na úpravu postele po spánku je podle studie pravidlem, že lidé spí s jednou přikrývkou a dvěma polštáři.

Kromě toho výzkum odhalil, že dvaačtyřicet procent respondentů stele kvůli partnerovi či partnerce. A třetina lidí výhružně prohlásila, že pokud by nechával postel rozházenou jejich potenciální partner či partnerka, byl by to pro ně závažný minusový bod, vybírá ze studie server Bustle.

Zadavatel průzkumu vidí jako nejzávažnější fakt, že jeho účastníci spí méně, než by bylo potřeba, v průměru šest a půl hodiny. „Výsledky podtrhují, že v Americe čelíme epidemii nedostatku spánku,“ soudí prodejce matrací Sleepopolis. A dodává, že ctitelé ustlaných postelí si častěji dopřávají poobědového šlofíka. Pokud však k němu zalehnou muži a ženy z druhého tábora, o sedm minut si ho protáhnou, dopřejí si 50 minut spánku.

Stelete si po spánku postel?