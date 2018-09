VIDEO: Řízky, rolády. Za mřížemi vaří vězni, ostatní nejdřív degustují

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Směna v kuchyni začíná před šestou hodinou ranní. „Za deset minut šest nám sem dozorci navedou odsouzené a začne příprava snídaní,“ popisuje kuchař Václav Štoch. Ten patří k devíti takzvaným civilům, tedy pracovníkům v kuchyni, kteří nejsou odsouzení.

Kuchyň je rozdělena do několika částí. Jednou z nich je výdejna, kde po šesté hodině začínají odsouzení vydávat snídaně ostatním vězňům, kteří si chodí k okénku. Není to ale klasické okénko. Je to malý podlouhlý otvor, kudy se dá prostrčit jídlo.

„Odsouzení by se neměli dívat do okénka, aby nevznikaly nedovolené styky mezi nimi a ostatními vězni v kuchyni, popřípadě aby si nepředávali nedovolené věci. Zároveň je to proto, aby neměli požadavky na větší porce jídla, zkrátka aby všichni byli vyrovnaní,“ vysvětluje komisařka Milena Palková.

K snídani dostávají pečivo, rohlíky, bagety nebo chléb, dále máslo, jogurty, aspiky, saláty, různé sýry... Tentokrát to jsou tři rohlíky, jogurt, margarín a čaj. Zatímco někteří pracovníci vydávají snídaně, v dalších částech kuchyně už ostatní vaří oběd. Tentokrát budou mít zeleninovou polévku s kuskusem a jako základní hlavní chod kuřecí maso po čínsku s rýží.

„Oběd je každý den jiný. Mívají drůbeží, vepřové, hovězí maso, omáčky, jako přílohy vaříme rýži, těstoviny, houskové knedlíky, dále bramborové knedlíky, které si tu děláme sami, nedovážíme je. V půl desáté je strava hotová,“ říká kuchař Štoch.

Každý den vaří více jídel. Kromě 900 „základů“ i řadu diet. Zatímco většina odsouzených tedy bude mít kuřecí maso po čínsku s rýží, dietáři dostanou vepřový závin - někteří s rýží, jiní s kaší, dalším dietářům vaří hovězí roládu se šunkou a mrkví.

„Diety jsou specifické a vaří se vždy na míru odsouzeného. Například máme dietu D5, která je bezezbytková, šetřící dietu D2, pak máme diabetiky, dále pankreatickou dietu, vaříme i pro muslimy, kteří nesmějí vepřové maso, a nedráždivou stravu, která obsahuje menší množství soli a různého koření,“ líčí vedoucí referátu stravování a výživy Šárka Kyttlerová.

Některým odsouzeným se vozí jídlo v plastových nádobách do cel, ale většinou si chodí do výdejny. Jíst začínají před půl jedenáctou.

Jídlo nejdřív vězni degustují, pak začíná výdej

„Před každým výdejem stravy jsou vybráni dva z řady odsouzených, kteří jdou na degustaci stravy. Dostanou ochutnávku, pokud nemají připomínky, zahajuje se výdej stravy,“ informuje komisařka Palková.

Zatím se podle ní nestalo, že by degustátoři označili stravu za špatnou. „Kdyby tomu však došlo, reagovali bychom na to. Určitě by proběhla kontrola stravy pověřenými osobami a v případě uznání nedostatku by byla strava nahrazena, popřípadě změněna,“ doplňuje komisař.

Každý odsouzený si nosí vlastní lžíci, kterou nafasoval při nástupu do věznice. A každý si ji pečlivě hlídá. „Vidličky a nože nedostávají kvůli bezpečnosti. A oni i sami říkají, že raději jedí lžící. Mají pro to označení, že bagrují,“ říká Palková.

Kvůli bezpečnosti mají také upravený nábytek v jídelně. Stoličky jsou přidělané ke stolům, aby po sobě nemohli vězni házet židle.

Večeři mívají buď studenou, nebo teplou. Tentokrát mají hrachovou kaši se špekáčkem, dietářům vaří francouzské brambory, případně žemlovku s tvarohem a jablky.

Kdo chce pracovat v kuchyni, musí před komisi

Každý z 29 odsouzených, kteří v kuchyni v příbramské věznici pracují, musel před zařazovací komisi. „Ta je složená z odborných zaměstnanců. Odsouzení jsou posuzováni individuálně podle druhu trestné činnosti, podle chování i podle zkušeností, které mají už třeba z dřívějšího výkonu trestu,“ říká Milena Palková.

Větší šanci získat práci, za kterou dostávají v příbramské věznici od 5 500 do 8 250 korun, mají vyučení kuchaři, případně lidé se zkušenostmi z restauračních zařízení.

„V kuchyni může pracovat odsouzený s téměř jakoukoliv trestnou činností, záleží, jak se ve výkonu trestu chová. A jak ho hodnotí zaměstnanci, kteří s ním přicházejí do každodenního kontaktu,“ uvádí Milena Palková.

V pozici brigadýra, tedy toho, kdo pomáhá provoznímu a mimo jiné rozepisuje směny, tu pracuje i několikrát odsouzený Tomáš Hrazdílek. O možnost být zaměstnaný v kuchyni požádal sám.

„Už dříve jsem byl ve výkonu trestu a byl jsem bez problému. Pracoval jsem také v kuchyni, a tak mě zařadili zpátky. Podle mě se tu vaří dobře, je to z kvalitních produktů a porce jsou dostačující, aby se z toho odsouzený najedl,“ míní.

Pokud však má někdo s jídlem problém, může dát podnět stravovací komisi. Ta zasedá každý měsíc. „Mají různé připomínky, co by rádi papali, co by nepapali. A podle finančních možností a tak dále se jim vychází vstříc. Je jasné, že se najdou někteří, kteří by papali jenom řízečky, nebo někteří, kterým nechutná, ale to už je takový úděl. S tím se holt musí smířit,“ dodává kuchař Václav Štochl.