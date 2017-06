V Příbrami se pojede sjezd na kolech. Na iDNES.cz uvidíte přímý přenos

Bude to zcela premiérový ročník, nápad vznikl jen před několika měsíci v hlavách tří příbramských bikerů. Nejprve pozvali obhlédnout trať Martina Soukupa z Karlových Varů, který tam pořádá obdobnou akci již šest let. „Super místo, to musíte udělat,“ neměl pochyb.

Jezdci okolo příbramského centra Cowárna museli nastoupit pouť plnou plánování trati, zařizování povolení, jednání s partnery a městskými úřady i shánění překážek. Teď jsou ve finále. „Je potřeba dodat, že v Příbrami je velká komunita cyklistů. A i to je pro akci důležité,“ říká jeden z hlavních organizátorů Vojta Hrach.

Součástí akce nebude pouze downhill, ale také například BMX v U-rampě, soutěž v nejdelším skoku, tetovací show či stolní fotbálky.