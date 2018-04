Svět podvodů: tikety, které nevyhrávají, falešné šeky a peníze

Mechanismus následující manipulace se opravdu nedá považovat za kdovíjak promyšlený. Trik se „špatnými penězi“ závisí čistě na přesvědčivosti podvodníka, v zásadě však na neskutečné naivitě jeho oběti. Je pravdou, že šejdíř si může pomoci nejrůznějšími prostředky. Do začátku mu postačí „vzhled přísného úředníka“ nebo „vystupování odpovídající státní autoritě“. Padělaný doklad úředníka finanční správy nebo policejní legitimace určitě nic nezkazí.

Oběť si právě vybrala peníze z bankomatu, když k ní podvodník přistoupí a dožaduje se „překontrolování“ jejich kvality. Vhodnou záminkou může být revize činnosti bankomatu, zda nevydává porušené nebo znehodnocené bankovky. Součástí odvádění vaší pozornosti a zvyšování hodnověrnosti historky může být i vyplnění krátkého dotazníku.

Podstatné ale je, že vaše bankovky v pořádku nejsou. Chybná série čísel, špatný vodotisk? V repertoáru podvodníků se může objevit prakticky cokoliv. Pokračování je prosté. Kontrolor musí peníze zabavit (rád si na vás vezme kontakt pro případ podání vysvětlení či svědectví). A dál? Na konfiskovanou měnu vám samozřejmě vystaví úřední potvrzení. A možná se kvůli vaší milé tváři a ochotné spolupráci malinko přepíše, aby vám v kanceláři vydali o stovku víc.

Variací na toto téma je také okamžitá výměna bankovek, při které dostanete za své pravé neumělé padělky.

Myslíte si, že podobný trik může fungovat jen s bankomaty? Ne, stojí jen na důvěřivých lidech. Ve dvacátých letech minulého století byly stejně tak populární namátkové kontroly peněženek. Na ulici vás zastaví dva ostří hoši, údajně z Federálního úřadu pro vyšetřování. Právě totiž probíhá utajená policejní akce: zdá se, že v trafice, ze které jste právě vyšli, někdo „pouští do oběhu“ falešné peníze: „Ukažte, co vám vrátil… a máme je, ptáčky!“. Jenže z vaší dvacetidolarovky je teď důkaz, proto musí být zabavena.

Budete ještě rádi, pokud vám vůbec nějaké „potvrzení“ vydají. Podvodníci, vydávající se za muže zákona také mohli zkonfiskovat klenoty ve zlatnictví, protože „mají hlášku, že se tu prodává kradené zboží“. Bylo to prosté.

Trable s čísly, která nevyhrávají

Nemusí však jít o peníze. Předmětem podvodu může být například tiket z loterie, s čísly, která vyhrávají. Ne, nejde o jackpot, spíš něco menšího, o pár tisícovek. Šejdíř, který vám sázenku ukáže, se přitom tváří do krajnosti utrápeně, jako by z toho ani neměl radost. Výhru si totiž nemůže vybrat. Dluží, kam se podívá, na jeho majetek je vypsaná exekuce. Kdyby se o výhru přihlásil, banka a jeho věřitelé si jen smlsnou.

Možných legend je samozřejmě víc. Může se jednat o hodnověrně vypadajícího muže v uniformně, vojáka. Vsadil si, když byl bez vědomí velitele z kasáren, a přišlo by se na to. Šel by bručet. V Asii se inscenace tohoto představení často odehrává v příhraničních městech: šťastný tiket pochází ze zahraniční loterie, ze státu, kam máte jako z udělání zítra namířeno.

Nakonec je to jen na vás a vaše svědomí jistě nahlodá i fakt, že si můžete docela snadno přijít k penězům. Podvodník vám totiž nabídne velmi výhodný obchod: výherní los vám prodá, pár stovek z hodnoty výhry ve váš prospěch rád oželí. Pokud je například výhra pět tisíc, zaplatíte mu za tiket tři nebo čtyři tisíce. On na tom škodný nebude a vy rozhodně také ne.

Ano, celá finta může být takhle jednoduchá. Někdy je ale zapotřebí dort trochu ozdobit. Tehdy do hry vstupují „důkazy“, například útržek z (falešných) novin, který má pravost výhry potvrzovat. Nebo telefonní číslo do sázkové kanceláře, kde u sluchátka sedí podvodníkův komplic. Na dramatičnosti může celé zápletce přidat i příchod mužů, vymahačů dluhů, kteří našeho „výherce“ hledají. Není času nazbyt, směnu vašich hotových peněz za los je třeba provést v řádu vteřin.

Trik s losem je už dnes ale přeci jen trochu archaický, podvodníci jdou rádi s dobou. Populární jsou falešné jízdenky či stravenky, lístky na fotbal, prodávané kdesi v podchodu za pakatel. Ve světě ale rozhodně vedou falešné šeky. Kulatá sumička, která je na nich uvedena, je například odměnou za jakousi vykonanou práci. Podvodník se však v bance nesmí ani ukázat.

„Byl to melouch načerno, byl jsem oficiálně na nemocenské,“ může být jednou z možností. Ve Státech bezkonkurenčně vedou takzvané mexické výplaty. Pár hombres z Mexika pracovalo někde na stavbě a nesmlouvavý zaměstnavatel jim vystavil šek. Udělal to schválně, protože dobře ví, že si ho tady nemohou vybrat. Jsou totiž ilegálové, nemají povolení pobytu. Když přijdou do banky, čeká je deportace. Pomůžete? Vyplatíte tedy uvedenou sumu a zamíříte do banky, kde vás čeká smutné překvapení. Šek, stejně jako tiket, nevyhrává. A půjdete si stěžovat na policii, že jste chtěli pomáhat narušitelům hranic?

Ošidit se dají i padělatelé peněz

Padělat se samozřejmě dají i samotné peníze. Mimochodem, kořeny vzniku první tajné služby ve Spojených státech amerických se překvapivě nepojí se zpravodajskou činností, ale právě s bojem proti padělatelům peněz. Byl to poslední státnický počin Abrahama Lincolna, zakládací dekret tajné služby podepsal 14. května 1865, těsně před cestou do Fordova divadla, kde jej čekal atentátník.

Příliš nebezpečný padělatel Za padělatelství padají všude ve světě velmi vysoké tresty: existence měny je totiž podstatou národní suverenity. Pokud byste ale přeci jen chtěli do tohoto krajně rizikového podnikání vstoupit, pamatuje na to, že klíčem k úspěchu je množství. Potvrzuje to Frank Bourassa z Kanady. V roce 2012 investoval 300 tisíc dolarů do nákupu kvalitního tiskařského lisu a sehnal si i originální papír ze Švýcarska. Vyrobil čtvrt miliardy kanadských dolarů. A když jej dopadli? Za šest týdnů byl venku i s pokutou. Udělal s úřady dobrý obchod: vydal jim svých 200 padělaných milionů. Pokud by se totiž celý objem padělků dostal do oběhu, mohla by to Kanada zabalit.

Práce s padělky má přitom svá pravidla. Jen málokdy má výrobce možnost osobně pouštět je do oběhu. Je to riskantní a při vyšším objemu peněz i náročné. Proto obvykle přeprodává falza distributorům, kteří se už o jejich začlenění do oběhu postarají. Podle domluvy a kvality práce jsou na černém trhu přeprodávány falešné peníze kurzu 100, 10 ale i 5:1.

Eminentní zájem o ně mají další podvodníci. S falešnými penězi můžete sehrát s důvěřivci neméně falešnou partičku karet nebo můžete vyrazit na dostihy. Rychlý příjem sázek znesnadňuje kontrolu oběživa a případnou výhru dostanete v čistých penězích. Nebo můžete po nějaký čas vést silně ziskovou sázkovou kancelář, v níž výhry vyplácíte padělky. Zvlášť když nad vámi někdo drží ochrannou ruku a sázky jsou nelegální. Těžko si pak někdo půjde stěžovat.

Právě na tom založil své podnikání Reed Waddell, když začínal v Illinois. Rozhodl se okrádat zloděje a šejdíře. Nejprve dal na správných místech vědět, že se potřebuje zbavit falešných peněz. Kupcům pak ukázal pravé bankovky, které vydával za mistrovská falza. Tím zvýšil jejich cenu. A když přišlo na transakci? Ve správný moment jednoduše prohodil sáčky s penězi, a jeho oběť si odnesla jen nastříhané noviny. A protože šlo o nepříliš čistý obchod s podvodným záměrem, jeho oběti si nikdy nešly stěžovat na policii.