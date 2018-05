VIDEO: Se Stallonem v galerii. Když se dověděl, že syn boxuje, roztál

Všichni ho odepisovali, nikdo mu nevěřil. Přesto se dokázal odrazit ode dna. Rocky je filmovou klasikou a zdaleka to...

Sylvester Stallone: outsider, kterému to pálilo a nevzdal se

Kdo by dnes řekl, že to bylo neduživé dítě s křivicí. A že má ochrnutou půlku tváře. Jeho role, to jsou sny, které měl...