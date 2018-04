Táta mi odmala pouštěl metal, ale miluju i Vivaldiho, říká MOgirl Audrey

Vystudovala pedagogiku. Říká však, že kvůli současnému stavu školství raději dala přednost IT sektoru. Za sebou má však i práci barmanky. „Byla to zároveň moje nejhorší i nejlepší práce,“ vzpomíná a vysvětluje: „Hrozně mě bavilo poznávat typy lidí, někdy to ale bylo neskutečně náročné, protože se vám slušní lidé měnili před očima v úplné trosky, leckdy i ve zvířata.“

Ideální víkend by pro ni měl obnášet hodně aktivity. „Posilovna, výlet do přírody s partnerem a přáteli, ale i dobré jídlo,“ vypočítává položky Audrey. A jde-li o hudbu, má jasno též, ráda poslouchá Leprous, Architects nebo LA Dispute. „Podle nálady,“ podotýká a dodává: „Vyrostla jsem na klasickém metalu, který mi pouštěl táta už od kolébky. Miluju ale například i Vivaldiho.“

MOgirl Audrey Miluje jídlo, jejím favoritem však není tradiční česká rybí polévka, s jikrami a mlíčím. Má ráda film Fontána.

Tetování nastavuje hlavně nohy, nejnověji si je nechala ozdobit obrazem pivoněk přes celé lýtko. „Naopak nejdéle mám vytetovaná křídla za ušima,“ popisuje.

Kdyby vyhrála milion korun, část by prý jistě investovala pro zajištění rodiny do budoucna a obdarovala by i blízké. „A pak bych odjela alespoň na čtrnáct dní na nějakou hezkou nízkonákladovou dovolenou,“ říká.

A její vzkaz společnosti? „Neberme se tak vážně, používejme hlavu, nezapomínejme na své bližní, užívejme si volný čas smysluplně,“ říká.

