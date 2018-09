Tatéři zdobí těla podle Alfonse Muchy. Přímo uprostřed jeho výstavy

Byly to nešetrné zákroky bez sterilních podmínek. Profesor Walter Freeman jich zvládl desítky týdně. Byl showman,...

Stelete si postel? Máte víc sexu i přátel, tvrdí výzkum

Jako by ostrým řezem dělil společnost na dvě opravdu odlišné skupiny. Jako by to nebyl jen pouhý ranní návyk. S tím,...