VIDEO: Když Taliban útočí. Dokument ukázal boj očima vojáků

Pod palbou rozhodně není velkolepým trikovým filmem o válečném hrdinství. Nemůže jím být už proto, že celý cyklus natočili sami vojáci kamerami na helmách. Nabízí tak válku z jejich pohledu.

Pod palbou Dokumentární cyklus líčící válku z Afghánistánu očima amerických vojáků 101. vzdušné výsadkové divize vysílá televizní kanál Discovery každou únorovou sobotu od 23:00 hodin.

Divák takřka v přímém přenosu sleduje špínu, adrenalin, strach při honu na ozbrojené teroristy. A vztek. Vztek je jednou z mála přípustných emocí. Když ale ztratíte jednoho z přátel ve zbrani, neubráníte se ani těm ostatním, nezastírá dokument.

Situován je do afghánského Korangelu, přezdívaného Údolí smrti, nabízí však i odstup, díly jsou protkány záblesky ze současnosti, z doby o šest let později, kde muži o svém ročním nasazení na základně v Korangalu zpětně přemítají. Nyní, již opět se svými partnery a partnerkami, kteří na jejich návrat čekali netrpělivě a s obrovskými obavami, se vojáci znovu setkávají. Vyhodnocují operace z dnešního pohledu a mluví o svých spolubojovnících, kteří se vrátit nemohli. Pro některé je to šance uložit staré kostlivce konečně k odpočinku.